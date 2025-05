ULTIMORA Kevin De Bruyne, bomba dall’Italia | Il giocatore vuole finire la carriera al Sud

Avventura in Serie A per Kevin De Bruyne - Interdipendenza.net (Foto X)

Dopo dieci anni di Manchester City, Kevin De Bruyne potrebbe decidere di chiudere la sua carriera in Serie A

Poche settimane fa l’annuncio che ha commosso i tifosi del Manchester City: al termine di questa stagione sportiva Kevin De Bruyne non rinnoverà il proprio contratto con i “Citizens” e lascerà il club a parametro zero.

Il classe ’91 non ha alcuna intenzione di appendere le scarpette al chiodo visto che vuole continuare a divertirsi e, di conseguenza, provare delle nuova ed importanti esperienze calcistiche. Magari proprio in Italia dove è andato solamente come avversario.

Tutt’altro che Fantacalcio visto che la clamorosa indiscrezione è stata lanciata dal giornalista e noto esperto di calciomercato come Gianluca Di Marzio. La possibilità che il nazionale belga possa approdare in Serie A si fa sempre più alta.

Una gioia per gli amanti del calcio italiani che si goderebbero uno dei calciatori più forti al mondo nel nostro campionato. A dire il vero ci sarebbe un club pronto ad effettuare il colpaccio.

De Bruyne in Serie A, ipotesi da non scartare: il club fa sul serio per il belga

Dopo aver vinto tutto quello che c’era da vincere nel Regno Unito con Pep Guardiola, De Bruyne è pronto a lasciare il City per nuove avventure. Magari in Italia dove potrebbe continuare la propria carriera calcistica. Tra le squadre pronte a bussare alla porta del belga ci sarebbe il Napoli. Gli Azzurri, in corsa insieme all’Inter per la vittoria dello scudetto, sarebbero in corsa. Parola, appunto, del giornalista Di Marzio che ha lanciato la clamorosa bomba di mercato. La stessa che ha fatto impazzire di gioia i sostenitori napoletani sui social.

Il tutto, ovviamente, avverrebbe in estate e, soprattutto, a parametro zero. Un fattore assolutamente da non sottovalutare. Di conseguenza, però, il calciatore non verrà di certo per giocare gratis. Bisogna considerare, infatti, nonostante l’età avanzata (34 anni da compiere a giugno) che il calciatore percepisce oltre 20 milioni di euro (per la precisione 23). Una cifra che non solo De Laurentiis, ma nessun club italiano sarebbe disposto ad offrire per il talento belga.

De Bruyne in Serie A, affare dell’anno in estate: tifosi già impazziti per il belga

Il Napoli vuole rinforzarsi e aumentare il livello nel proprio reparto offensivo con il possibile ingaggio di Kevin De Bruyne. L’ex Chelsea è un nome che farebbe impazzire, senza ombra di dubbio, una piazza calda come quella partenopea. Un acquisto significativo in vista anche del ritorno degli Azzurri in Champions League. L’ultima parola, ovviamente, spetta al calciatore che comunque considera anche altre proposte.

Come quelle provenienti dall’estero, per la precisione USA ed Arabia Saudita dove club della MLS e Saudi Pro League potrebbero accontentare le sue richieste economiche. Da non scartare, in conclusione, nemmeno l’ipotesi di una sua permanenza in Premier League dove sarebbe finito nel mirino di Aston Villa (Emery avrebbe avuto un lungo colloquio con il calciatore) ed i neocampioni del Liverpool. Quella del Napoli, però, è una soluzione da non scartare e che fa sognare i tifosi.