In finale di Champions era stato un disastro, ora vola a Torino | Il ds lo ha già incontrato

Era stato autore di un errore madornale nella finale di Champions League ma può trasferirsi a Torino, la trattativa è avviata

La Juventus è ancora in corsa per centrare la qualificazione alla prossima Champions League. Mancano tre partite per difendere il quarto posto dalle due romane e dal Bologna che non hanno alcuna intenzione di mollare. Nel weekend i bianconeri scenderanno in campo all’Olimpico per affrontare la Lazio e la squadra di Igor Tudor deve centrare un risultato positivo a ogni costo.

I cugini del Torino hanno centrato da tempo la salvezza e hanno disputato un campionato all’altezza delle aspettative, con Paolo Vanoli che ha dimostrato di meritarsi un posto su una panchina di serie A, con idee innovative e un’ottima gestione dello spogliatoio.

I granata che hanno sofferto la pesante assenza di Duvan Zapata che ha saltato quasi tutta la stagione e ha salutato un gruppo che era persino riuscito a raggiungere la vetta della classifica dopo le prime giornate.

L’organico è stato indebolito rispetto alla precedente annata ma il mister è riuscito a valorizzare il parco giocatori a disposizione, lanciando alcuni giovani di prospettiva e alcuni innesti che non avevano fatto impazzire la piazza.

Il club pensa a fare cassa ma prima deve individuare dei sostituti

Urbano Cairo pare intenzionato a fare cassa anche nella sessione di mercato di quest’estate e sembra essere destinato a lasciare il capoluogo piemontese Samuele Ricci, che si è consacrato negli ultimi mesi tanto da meritarsi la convocazione in Nazionale.

Ha ben figurato anche Vanja Milinkovic-Savic che è finito nel mirino del Manchester United, alla ricerca di un nuovo portiere dopo le pessime prestazioni di Onana. Nel contratto del serbo è stata inserita una clausola di circa 20 milioni che è valida solo per l’estero.

Dagli errori in Champions a una nuova occasione a Torino

Nel frattempo, il direttore sportivo del Torino Davide Vagnati pensa a delle eventuali alternative e il nome principale in lista è quello di Loris Karius, che si è fatto conoscere per le papere che hanno consegnato la Champions al Real Madrid, quando ha disputato la finale con la maglia del Liverpool nel 2018.

L’estremo difensore inglese gioca in Germania, nello Schalke 04, ma vorrebbe trasferirsi in Italia, anche per stare più vicino a Diletta Leotta, con cui si è sposato un anno fa.