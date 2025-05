Due Scudetti in un solo anno: record storico in serie A | Il calciatore è premiato due volte

Il Napoli in una recente partita - Foto Lapresse - Interdipendenza.net

Non era mai successo prima, vince ben due campionati nel corso di una singola stagione, un record per il calciatore di serie A

Il Napoli è a tre partite dalla vittoria dello scudetto, un traguardo impensabile al termine dello scorso campionato, chiuso al decimo posto, con gli azzurri che erano allo sbando più totale. La scelta di un allenatore competente e competitivo come Antonio Conte ha consentito al club di ritornare in alto in fretta.

L’assenza di impegni europei ha agevolato i partenopei nella gestione delle energie fisiche e mentali, con l’undici titolare che è stato rinforzato con una dispendiosa campagna acquisti e con seconde linee che hanno cercato di sopperire alle assenze.

Dopo avere chiuso il girone d’andata al primo posto, la sensazione era quella che l’Inter potesse prevalere, con una flessione che ha colpito i campani nel mese di febbraio, dopo che Conte ha dovuto dire addio a uno dei propri giocatori più talentuosi.

La finestra di riparazione non ha aiutato il mister, con la partenza inaspettata e improvvisa di un top player che aveva convinto a restare pochi mesi prima, salvo poi decidere di trasferirsi in un top club europeo che lo voleva con forza.

Da sconosciuto a talismano, con lui in campo si vince e basta

Lui è Khvicha Kvaratskhelia che ha raggiunto con merito la finale di Champions League che disputerà il prossimo 31 maggio a Monaco di Baviera contro l’Inter, che ha battuto una sola volta nei sei precedenti con la maglia del Napoli.

Il georgiano prenderà parte alla partita più importante dell’anno e che potrebbe incoronarlo in campo internazionale. Una stagione da incorniciare per il talento pescato da Giuntoli, che ha vinto la Ligue 1 con il Psg e che potrebbe fare il bis pure con il Napoli.

Nessuno aveva mai vinto due campionati nello stesso anno

Kvara, infatti, ha grosse chance di vincere ben due campionati, sia quello italiano che francese, con un contributo importante grazie a ottime prestazioni e giocate che testimoniano una classe fuori dal comune.

De Laurentiis è a un passo dal trionfo, dettato anche da una notevole lungimiranza che lo ha spinto a investire d’estate per poi incassare sia con la cessione di Kvara che di quella di Osimhen, già messa in preventivo dopo il suo ritorno dalla Turchia.