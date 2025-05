Adesso il rinnovo in panchina è UFFICIALE: altro che esonero | Il mister rimane in serie A

La società ha annunciato il rinnovo del tecnico che rischiava di essere esonerato, sorpresa nel campionato italiano

La Fiorentina ha deciso di rinnovare il contratto di Raffaele Palladino, servendosi della clausola che consente di allungare la propria permanenza alla guida dei toscani fino al 30 giugno del 2027. Un annuncio che è arrivato a poche ore dalla semifinale di ritorno di Conference League contro il Betis.

Con la sconfitta dello scorso weekend a Roma, la Viola ha visto allontanarsi la possibilità di centrare la qualificazione per l’Europa anche per la prossima stagione, ma l’ottavo posto in classifica è in linea con la precedente gestione targata Vincenzo Italiano, con qualche punto lasciato per strada ma anche la certezza di avere offerto un ottimo calcio.

Il mister si è detto sorpreso e soddisfatto della fiducia ripostagli dalla società che ha intenzione di proseguire il ciclo intrapreso la scorsa estate, con la costruzione di un organico competitivo, con uno zoccolo duro di giocatori italiani e un’età media che è stata abbassata.

Palladino ha regalato all’ambiente alcune vittorie prestigiose e ha permesso a Moise Kean di rilanciarsi dopo un anno buio alla Juventus, in cui non era mai andato a segno. Con il suo gioco offensivo si è ripreso anche la maglia della Nazionale.

Una partita può risollevare le sorti di un’annata molto deludente

Rischia di restare fuori dalle coppe europee anche il Milan, nonostante le tre vittorie consecutive conquistate in campionato. I rossoneri sono in un buon momento di forma e si preparano alla finale di Coppa Italia contro il Bologna che valgono una stagione.

In caso di successo, Conceicao porterebbe a casa il secondo trofeo da quando è stato chiamato a sostituire Fonseca negli ultimi giorni del 2024 e prenderebbero quota le chance di un rinnovo, che al momento appare complicato.

Lo davano già per spacciato ma potrebbe essere confermato sulla panchina del top club italiano

La dirigenza ha investito molto anche nella finestra di riparazione ma in serie A il rendimento non è migliorato, con un’alternanza di risultati che in pochi sono riusciti a spiegare, data l’enorme potenzialità dell’organico rossonero.

I prossimi giorni saranno decisivi per il futuro del tecnico portoghese che confida nel trionfo all’Olimpico per convincere la proprietà a prolungargli il contratto.