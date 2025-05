COME INFORTUNATO? Ranieri lo scopre solamente adesso | Niente Atalanta: stagione finita

Una tegola non da poco per la Roma e mister Ranieri, l’infortunio del simbolo giallorosso potrebbe aver terminato già la stagione

La Roma insegue, senza sosta, il suo unico “obiettivo” della stagione. Poco importa se non si tratta di un trofeo, ma di un qualcosa di veramente impensabile fino a qualche mese fa.

Ovviamente ci stiamo riferendo alla possibilità di qualificarsi alla prossima edizione della Champions League. L’obiettivo, quindi, è quello di conquistare il quarto posto ed, allo stesso tempo, sperare in qualche passo falso delle rivali.

Nella serata di lunedì i giallorossi chiuderanno la 36ma giornata di campionato nell’insidiosa e difficile trasferta di Bergamo contro l’Atalanta. I nerazzurri di Gasperini viaggiano spediti per l’ennesima qualificazione alla massima competizione europea.

Anche se, nelle ultime ore, i giallorossi hanno ricevuto una pessima notizia. In particolar modo mister Ranieri che, molto probabilmente, dovrà fare a meno di uno dei suoi calciatori simbolo per tutto il resto della stagione.

Tegola in casa Roma, Ranieri lo perde per tutto il resto della stagione

Non solo Paulo Dybala, un altro infortunio importante sconvolge la Roma in questo finale di campionato. Nel corso dell’allenamento pomeridiano, effettuato giovedì 8 maggio, Lorenzo Pellegrini è rientrato anzitempo negli spogliatoi per un problema muscolare. Subito è scattato l’allarme tra lo staff medico giallorosso che subito si è messo al lavoro per cercare di avere delle risposte in merito a questo infortunio. Nelle prossime ore si sottoporrà ad esami strumentali per avere un chiaro quadro della situazione.

Difficile, se non impossibile, che possa recuperare per la trasferta di Bergamo. Anche se, quello che preoccupa maggiormente il tecnico di Testaccio, è che il classe ’96 possa chiudere in anticipo la stagione sportiva. Non è ufficiale, ma le sensazioni che arrivano direttamente dal centro sportivo di Trigoria non sono assolutamente delle migliori. Nel caso in cui il risultato dovesse essere una lesione muscolare allora il campionato del capitano giungerà al termine.

Niente trasferta a Bergamo, campionato finito: tutte le possibili soluzioni di Ranieri

Nel caso in cui Pellegrini non dovesse recuperare mister Ranieri sta già studiando chi potrà prendere il suo posto. Il favorito dovrebbe essere Niccolò Pisilli che, quando è stato chiamato in causa, ha sempre risposto “presente” fornendo delle ottime prestazioni.

Occhio anche alla possibilità di dare una chance, dal primo minuto, a Gourna-Douath che sembra essere molto vicino ad una riconferma nella Capitale anche in vista della prossima stagione.