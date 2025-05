Mister mi devi sostituire: Conte perde il titolare, recupero impossibile | Stagione finita

Pessime notizie in casa Napoli, non solo il pareggio casalingo contro il Genoa: mister Conte perde un pezzo pregiato

Il Napoli non può più permettersi di sbagliare e commettere altri passi falsi come quello effettuato nella serata di domenica. Contro il Genoa, con molte riserve in campo, è arrivato solamente un punto che ha complicato non poco il cammino degli Azzurri verso lo scudetto.

La classifica vede sempre i partenopei davanti l’Inter, ma questa volta i punti di differenza non sono più 3 ma solamente 1. Il tecnico Conte, in questo modo, spreca l’unico bonus che il suo Napoli avrebbe potuto utilizzare più in avanti o, meglio, non utilizzare affatto.

La trasferta di Parma e l’ultima in casa contro il Cagliari saranno sfide non proprio delle più semplici. Oltre il danno, però, arriva anche la beffa per il mister salentino visto che, per le prossime due partite, non potrà più contare su una pedina importante.

Ovvero uno dei suoi uomini di fiducia che ha riportato un serio e grave infortunio. Segno del fatto che la sua stagione, molto probabilmente, si è già chiusa in anticipo. Per il dispiacere dei tifosi azzurri e di tutti coloro che avevano deciso di puntare su di lui in ottica Fantacalcio.

Napoli, non solo il pareggio col Genoa: il titolare va ko, stagione finita

La partita di Stanislav Lobotka è durata solamente dieci minuti. Tanto è vero che al 13′ ha dovuto necessariamente alzare la classica “bandiera bianca” visto che non poteva più proseguire l’incontro. Una perdita non indifferente quella del centrocampista slovacco che ha riportato un serio problema alla caviglia. Una ricaduta. Proprio quella che aveva subito una settimana prima a “Via del Mare” contro il Lecce. Tra la sorpresa generale di tutti Lobotka aveva recuperato in questi giorni, anche se non era affatto al 100% delle sue condizioni.

La dimostrazione, appunto, è avvenuta nella serata di domenica al “Maradona” quando si è accasciato da solo a terra richiamando l’attenzione dello staff medico azzurro. Lo stesso che lo ha accompagnato fuori dal terreno di gioco. Una tegola non da poco per Conte e per tutta la squadra. Nonostante ancora debba essere emanato il comunicato ufficiale in molti pensano che la sua stagione si sia conclusa in anticipo.

Napoli, infortunio per il gioiello di Conte: niente Parma e Cagliari

Il suo posto, contro Parma e Cagliari, verrà quasi certamente preso da Billy Gilmour. Proprio lo scozzese, sostituto naturale dell’ex Celta Vigo, ha preso il suo posto domenica sera disputando un incontro sufficiente.

Subito dopo l’uscita dal campo a Lobotka è stato applicato del giacchio tra la zona del polpaccio e la caviglia. Un nuovo problema, quindi, per il classe ’94 che, secondo alcuni fonti partenopee, avrebbe sentito addirittura “scricchiolare” prima di essere sostituito.