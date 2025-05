Giuntoli ha perso la testa: colpo da 150 milioni per “tenersi il posto” | Si è preso il rossonero

Il Ds bianconero pronto all’all in pur di ribaltare il giudizio sul suo operato e portare a Torino risultati concreti.

Può essere giudicato certamente in maniera negativa l’operato di Cristiano Giuntoli alla Juventus fino ad ora.

L’ex Dirigente Sportivo del Napoli ha dato il via ad un’operazione rivoluzionaria in casa bianconera, aprendo le porte a Thiago Motta e investendo molto sul mercato in entrata e uscita.

Tuttavia i risultati – pessimi – sono sotto gli occhi di tutti: l’ex tecnico del Bologna è stato esonerato e la Juve non ha ancora raggiunto l’obiettivo minimo della qualificazione in Champions League.

Una situazione difficile che, però, potrebbe portare il dirigente bianconero a tentare un’altra pesante operazione di mercato e provare il tutto per tutto.

Un acquisto in estate

Se c’è un reparto che ha particolarmente sofferto durante tutto l’arco della stagione bianconera quello è senza dubbio il centrocampo. L’unico ad aver convinto è Khephren Thuram, mentre i neo acquisti Koopmeiners e Douglas Luiz risulta hanno profondamente deluso, con Locatelli che alterna prestazioni positive e partite al di sotto della sufficienza.

Non una buona notizia per Giuntoli, il quale ha speso gran parte del budget proprio per rinforzare il centrocampo con investimenti milionari. Ma potrebbe essercene un ultimo nella prossima finestra di mercato: Sandro Tonali.

150 milioni per portarlo a Torino

La Juventus ha sempre apprezzato il giovane centrocampista ex Milan e attualmente al Newcastle. E a ragione, perché il 25enne della Nazionale italiana, dopo essere stato acquistato dalla squadra della Premier per circa 60 milioni di euro, è diventato fondamentale per i Magpies, mettendo a segno 5 gol e 3 assist in 42 partite. Lo stesso Tonali ha parlato di quando, durante una vacanza estiva in Sardegna ai tempi del Brescia, De Ligt gli parlò benissimo della Juventus, dicendogli di farci un pensiero.

Il giovane centrocampista potrebbe dunque dire di sì ad un’eventuale offerta da parte della società torinese. Tuttavia, anche se dovesse aprirsi uno spiraglio la trattativa sarebbe più come complicata. Per privarsi del venticinquenne il Newcastle chiede almeno 150 milioni di euro, cifre che la Juventus non potrebbe permettersi, soprattutto se non dovesse arrivare la qualificazione in Champions League.