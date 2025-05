“Mi vuole la Juventus”: svelato il primo colpo bianconero | Giuntoli pesca dai rivali in serie A

Giuntoli è pronto a piazzare il primo colpo dell’estate: per la rosa bianconera pesca un top player dai rivali

La Juventus si prepara a vivere un finale di stagione infuocato. L’unico modo per salvarla e centrare l’obiettivo minimo prefissato dalla società è rientrare tra le prime 4 e partecipare alla prossima edizione di UEFA Champions League.

Non ottenere questo traguardo rappresenterebbe un danno economico e morale immane, che attualmente i bianconeri non possono permettersi di affrontare. Hanno già fallito in ogni competizione: non possono più permettersi di sbagliare.

Avrebbero dovuto migliorare il loro rendimento rispetto alla scorsa annata ma non ci sono riusciti. Quantomeno avevano portato a casa la Coppa Italia mentre quest’anno sono usciti sconfitti da tutte le competizioni nonostante i 200 milioni di euro investiti durante il calciomercato estivo.

Per questo, mentre la squadra attualmente guidata da Igor Tudor sarà impegnata nel rettangolo verde di gioco, Cristiano Giuntoli si muove in chiave mercato. Ha intenzione di rafforzare la rosa, migliorandola sia quantitativamente che qualitativamente così da riportare il club ai vertici del calcio italiano e mondiale.

Bisogna cambiare rotta

Sono ben 5 anni che non riesce a trionfare in Serie A, con Inter, Napoli e Milan che si sono suddivisi il trofeo nel quinquennio. In Europa bisogna invece andar ancora più a ritroso dato che l’ultima Coppa dei Campioni alzata risale all’annata 1995-1996.

Una situazione complicata, totalmente opposta al motto della società: “vincere non è importante, è l’unica cosa che conta”. I tifosi sono dunque furiosi del periodo che sta vivendo il loro club e non vogliono più attendere: richiedono un immediato cambio di rotta.

Pesca dai rivali

Giuntoli si è già mosso per farlo ed accontentare i fan bianconeri. Per migliorare l’undici titolare, il primo obiettivo che ha intenzione di portare a Torino è Mattia Zaccagni, nonchè capitano della Lazio ed uno dei migliori calciatori italiani per gol e assist nelle ultime stagioni.

Anche il numero 10 della Lazio ha svelato che la trattativa tra lui e la Vecchia Signora sia iniziata, ma ha spiegato che non è andata a buon fine per amore della maglia e della piazza biancoceleste: “Sì, mi ha cercato la Juventus ma io volevo rinnovare perché qui mi sono sentito subito in famiglia. Mi hanno accolto bene e volevo essere parte di qualcosa che sentivo anche mio. Sono contento della scelta fatta, e ora voglio togliermi più soddisfazioni possibili con questa maglia”. Le intenzioni sono chiare, la Juventus dovrà arrendersi: Zaccagni vuole restare e vincere nella Capitale.