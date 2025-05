Offerta “Ufficiale” al Galatasaray: Icardi torna a Milano da titolare, pronta la vecchia numero 9

Mauro Icardi è pronto a tornare in Italia e segnare una valanga di gol: lo aspettano a Milano con la numero 9 sulle spalle

Mauro Icardi è pronto a tornare in Italia. E’ questa la notizia bomba trapelata nelle ultime ore, che lo vede abbandonare la Turchia dopo tre stagioni totali, ma “solo” due da assoluto protagonista a causa della rottura del legamento crociato rimediato ad inizio anno.

Nel Galatasaray ha continuato a dimostrare di essere un vero e proprio bomber d’attacco. Ha trascinato i giallorossi facendo ciò che ha sempre saputo far meglio, segnare, confermando come non abbia mai perso la sua innata capacità realizzativa.

Quest’anno causa infortunio non ci è riuscito, cedendo il posto all’ex Napoli, Victor Osimhen, che lo ha rimpiazzato per bene. Nel mentre sta lavorando duramente per tornare al top della forma, nonostante i suoi 32 anni, così da tornare quanto prima nel rettangolo verde da gioco.

La sua intenzione però sarebbe quella di farlo da noi. Il suo contratto scade la prossima stagione e data l’età avrebbe voglia di rimettersi in gioco per l’ultima volta in uno dei top 5 campionati europei. Tra questi c’è proprio la Serie A, nella quale figurano tanti suoi estimatori.

Ritorno in Italia

Ha offerte provenienti da tutta Europa ma la sua volontà sembrerebbe quella di ritornare da dove tutto è iniziato. Ha trascorso le giovanili nel Barcellona ma ha iniziato a farsi conoscere proprio nella nostra penisola, prima con la Sampdoria e poi con l’Inter.

Ed è proprio Milano la città che lo stuzzica. Ha già postato sui propri profili social diverse foto che lo ritraevano insieme alla compagna dinanzi al Duomo, un chiaro segnale che sta trattando con una squadra lombarda in vista della sessione di calciomercato estiva.

Trattativa avviata

Il club in questione, come confermato da svariate voci provenienti dalla Turchia, è il Como. L’argentino è legatissimo alla città lariana, tant’è che ha già acquistato tempo fa una enorme villa, attualmente uno degli oggetti contesi tra lui e l’ex moglie Wanda Nara in seguito al divorzio.

Confermato Cèsc Fabregas anche per la prossima stagione dopo settimane di trattativa, il Presidente dei biancoblù, Robert Hartono, vuole accontentarlo con un colpo di livello. Ecco perchè sono pronti a presentare un’offerta al Galatasaray, con l’obiettivo di farlo firmare quanto prima, porlo al centro dell’attacco ed inseguire il sogno di conquistare l’Europa per la prima volta nella storia.