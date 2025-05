Fabregas firma e si porta Hernandez: era il suo pupillo da tutta la stagione | Colpo folle del Como

Il Como inizia a piazzare i primi colpi del suo calciomercato estivo: arriva Hernàndez, il pupillo di Fàbregas

E’ arrivata la svolta decisiva negli ultimi giorni: Cesc Fàbregas resterà al Como. Si pensava che lo spagnolo andasse via in seguito alle tante richieste provenienti da tanti top club europei ma ha deciso di restare, convinto dal Presidente Mirwan Suwarso.

Sembrava tutto fatto per il suo approdo al Bayer Leverkusen come successore di Xabi Alonso. La notizia era stata confermata dal suo incontro con la dirigenza tedesca in un Hotel di Como ma l’amore verso il progetto dei Lariani ha prevalso.

Nonostante avesse la possibilità di giocarsi la vittoria dei titoli Nazionali e di competere nella UEFA Champions League, ha scelto di onorare il suo contratto valido fino al 2028. Un gesto d’altri tempi, per ripagare la fiducia incondizionata che il club ha avuto nei suoi confronti.

Soprattutto agli inizi, quando i risultati non arrivavano ed era stato definito come un flop. Nonostante lo scarso rendimento iniziale la società ha sempre avuto fede nella sua ambizione ed è stata ricompensata: decimo posto in classifica alla prima stagione di Serie A dopo 21 anni.

Progetto ambizioso

Gli incontri avvenuti negli scorsi giorni sono stati cruciali. Fàbregas, assieme al Presidente ed al DT, hanno discusso delle aspettative di crescita nel club nei prossimi anni, da cui è uscito che la società è pronta, soprattutto economicamente a far crescere la squadra.

L’obiettivo è puntare all’Europa già alla prossima stagione, creando una rosa giovane e di prospettiva ma soprattutto talentuosa. Raggiungere la prima qualificazione europea sarebbe storico ma per gli attuali proprietari è solo il primo dei tanti tasselli, dato che vogliono portare il Como quanto prima sul tetto d’Italia.

Nuovo obiettivo

Già è stata stipulata quella che è la lista dei profili da acquistare. Tra questi figura Yeremay Hernàndez, esterno offensivo del 2002 attualmente in forza al Deportivo La Coruña. Lo spagnolo si sta rivelando un protagonista assoluto del La Liga, con 14 gol e 5 assist messi a segno sino ad ora.

E’ uno dei calciatori più seguiti del panorama calcistico mondiale, motivo per cui il Como sta cercando di giocare d’anticipo trattando sin da subito con il suo agente. Vorrebbe chiudere l’operazione già nelle prossime settimane, sfruttando a suo favore la presenza di svariati iberici nella rosa. Nelle prossime ore si avranno nuovi risvolti per la trattativa ma una cosa è certa: i biancoblù fanno davvero sul serio.