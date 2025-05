“Me ne torno in Premier League”: lascia l’Italia per colpa della fidanzata | Buttato fuori di casa

La storia tra il calciatore è la sua compagna è terminata: lascia ufficialmente l’Italia e la Serie A e torna in Inghilterra

Una delle coppie più famose dei social network ha ufficialmente annunciato la loro separazione. Il tutto è accaduto nel giro di pochissimi giorni, durante i quali i fan si erano già insospettiti non avendoli visti più insieme nonostante giocassero per lo stesso club.

Hanno confermato la loro rottura pubblicamente ma ciò che è ancora più assurdo è come sia arrivata. Non è stata pubblicata una storia o un post come spesso accade ma lo scoop è stato scoperto nei commenti di un post della compagna.

Nello specifico girava uno screenshot di un calciatore di Premier League, ex compagno del protagonista della vicenda, in cui flirtava con la ragazza. Questa immagine si è successivamente rivelata fake, proprio grazie alla risposta della oramai ex fidanzata, che ci ha tenuta a pubblicare la verità su X.

Ha spiegato l’accaduto sul suo profilo, postando come descrizione una emoji di una faccina con le lacrime. Nei commenti, i fan increduli, le hanno ovviamente chiesto se fosse vero e se fosse ancora fidanzata ma lei ha risposto commentando con una croce rossa, confermando così la fine della loro relazione.

Ognuno per la sua strada

E pensare che erano venuti in Italia proprio per restare insieme ma la penisola non ha fatto altro che dividerli definitivamente. Parliamo di Douglas Luiz e Alisha Lehmann, entrambi ex calciatori dell’Aston Villa ed attuali della Juventus.

Il centrocampista brasiliano sta vivendo quello che probabilmente è il momento peggiore della sua carriera. Le aspettative sul suo arrivo in bianconero erano altissime, frutto anche dell’oneroso investimento da 50 milioni di euro totali, ma non sono state per nulla rispettate.

Torna in Premier League

Non è stato quasi mai impiegato, nè tantomeno non è mai piaciuto ai suoi allenatori. Che sia stato Thiago Motta o Igor Tudor, l’esito è sempre stato lo stesso: relegato in panchina. Non è mai riuscito ad ambientarsi e ad entrare negli schemi di gioco della Vecchia Signora, motivo per cui è difficile che resti ancora a Torino.

Un vero e proprio fallimento che ha danneggiato entrambe le parti. La società bianconera per quanto speso e la sua carriera, bloccatasi proprio nel momento migliore. Ecco perchè il suo desiderio sarebbe quello di tornare in Premier League, magari nuovamente dai Villains, così da considerare l’esperienza a Torino solamente come un brutto ricordo.