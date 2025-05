Era esploso con Stefano Pioli, ora torna al Milan | Offerta dal Manchester United

Dopo il matrimonio fallito ci potrebbe essere un riavvicinamento: il suo ritorno al Milan dipende dalla volontà del Manchester United.

La sconfitta in finale di Coppa Italia contro il Bologna ha sancito quello che è senza dubbio il fallimento della stagione del Milan.

Cosa che potrebbe diventare ancora più grave e clamorosa se i rossoneri non dovessero riuscire a qualificarsi in Europa League (la Champions è ormai un miraggio) o in Conference.

Ecco perché nel club milanese si sta cercando di arrivare ad una soluzione che permetta di tornare competitivi il prossimo anno e questa non può non passare dal mercato.

Il primo colpo potrebbe essere infatti una vecchia conoscenza che era esploso con Pioli prima di andare via: ma c’è da parlare con il Manchester United.

Un ritorno di fiamma?

A deludere maggiormente durante tutto l’anno del Milan è stata l’incapacità del settore difensivo di essere all’altezza del proprio compito. Le maggiori criticità si sono registrate sulle fasce, dove Theo Hernandez non è mai stato costante, mentre a nulla sono valsi gli sforzi di mercato per rinforzare a destra, con gli arrivi di Royal in estate e di Walker a gennaio.

Sarà proprio in quella zona del campo che Furlani e Ibrahimovic cercheranno di intervenire in maniera decisiva per aumentare la qualità della rosa e la profondità in panchina. Il nome delle ultime ore è quello di Diogo Dalot.

Le due strade potrebbero incrociarsi di nuovo

Il terzino portoghese è una vecchia conoscenza dei tifosi rossoneri, avendo giocato con il Milan di Pioli nella stagione 2020-21. Quell’anno arrivò in prestito proprio dal Manchester United, diventando un giocatore importante e facendo registrare 33 presenze tra Serie A, Europa League e Coppa Italia. Un giocatore che è sempre piaciuto agli addetti ai lavori e che è capace di giocare a tutta fascia, sia a destra che a sinistra.

La sua giovane età (26 anni compiuti il 18 marzo) lo rende una sicurezza per il futuro ma, ovviamente, questo ha un costo. I Red Devils lo valutano circa 40 milioni di euro e il fatto che il ventiseienne abbia un contratto fino al 30 giugno del 2028 non aiuta. Si tratta quindi di un’operazione difficile sui cui, però, il Milan potrebbe cercare di far leva sul buon rapporto già esistente con il giocatore.