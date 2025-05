Juve-Napoli, scambio in attacco per arrivare a Osimhen | Manna ha scelto il nuovo numero 9

Possibile una clamorosa trattativa per sbloccare il nigeriano e arrivare ad un accordo totale.

Quando manca ormai una sola partita alla fine del campionato, le big italiane sono già al lavoro per programmare la prossima stagione.

Tutto passa dalla prossima finestra di mercato che potrebbe essere tra le più scoppiettanti degli ultimi anni, soprattutto per Napoli e Juve.

I Partenopei rinforzeranno la squadra in vista della prossima Champions, mentre la Juve dovrà nuovamente rifondare.

Il nome caldo è quello di Victor Osimhen e proprio le squadre di Napoli e Torino potrebbero essere le protagoniste intorno al suo nome.

Giuntoli vuole il nigeriano

A prescindere dalla qualificazione in Champions League, la stagione della Juventus può essere giudicata sicuramente come fortemente negativa. I bianconeri non hanno avuto la palla in nessuna competizione e sono usciti prematuramente sia dalla Coppa Italia che dall’Europa.

Ecco perché Giuntoli avrà il compito non solo di trovare un allenatore all’altezza, ma anche di riparare gli errori fatti lo scorso anno con il calciomercato e rinforzare la rosa. Il primo nome sembra essere proprio quello di Victor Osimhen. Con Dusan Vlahovic considerato in uscita, il Ds bianconero vorrebbe portare a Torino il suo vecchio pupillo e sarebbe disposto a spendere tanti soldi per arrivare all’obiettivo.

Uno scambio clamoroso?

L’equazione Vlahovic in uscita e Osimhen in entrata non porterà ad un incredibile scambio tra il nigeriano e il serbo. Il Napoli – che vorrà trarre il massimo a livello economico dalla cessione del suo vecchio numero 45, sarebbe più intenzionata a cedere il calciatore all’estero.

Ecco quindi che potrebbe inserirsi prepotentemente il Liverpool di Slot, in cerca di una punta in grado di fare tanti gol in una sola stagione. Il club inglese potrebbe infatti proporre al Napoli un interessante scambio tra il nigeriano e Darwin Nunez. Operazione che non dispiacerebbe al Ds Manna, già alla ricerca di un attaccante con le caratteristiche dell’uruguaiano e disponibile ad ascoltare ciò che gli inglesi hanno da dire, soprattutto se dovessero mettere sul piatto cifre importanti. Uno scambio che potrebbe ricordare vagamente quello storico tra Barcellona e Inter che portò Samuel Eto’o a Milano e lo svedese in Spagna (come andò poi a finire ce lo ricordiamo tutti). Sarà così anche per il Napoli?