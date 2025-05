Il grande ritorno di Milinkovic-Savic: lo ha convinto il nuovo ds | Chiude la carriera in serie A

Milinković-Savić torna in Italia, chiuderà qui la sua carriera in Serie A: arriva insieme al nuovo Direttore Sportivo

Sergej Milinković-Savić è pronto a ritornare nel paese in cui si è fatto notare: l’Italia. Il sergente, così soprannominato, arrivò in Italia nel lontano 2015 dal Genk, squadra che ha sfornato diversi talenti nell’ultimo decennio.

Approdò nella parte biancoceleste della Capitale, la Lazio. Il Presidente Claudio Lotito aveva sin da subito creduto nel suo potenziale, tant’è che sborsò una cifra onerosa pari a 12 milioni di euro per ingaggiarlo dopo averlo seguito per mesi e mesi insieme alla dirigenza.

E’ lì che il serbo si è fatto notare a suon di gol, assist e grazie alla sua straordinaria presenza fisica all’interno del rettangolo di gioco. Tutti elementi che l’hanno fatto notare dalle big di tutta Europa, nelle quali però non si è mai trasferito per l’eccessiva richiesta per il suo cartellino.

Dopo anni di tira e molla, il classe 1995 ha deciso di lasciare il calcio europeo, una decisione dettata puramente dall’offerta monstre che ha ricevuto. Si è così trasferito in Arabia Saudita, all’Al-Hilal, squadra in cui ha vinto 4 trofei: 1x Saudi Pro League, 2x Supercoppa d’Arabia e 1x Coppa d’Arabia.

Ritorno a casa

Nonostante sia amatissimo in Medio Oriente, ha deciso di tornare nel calcio che conta e chiudere la sua carriera in bellezza. Tra le tante offerte ricevute, sta prendendo in considerazione proprio una derivante dalla Serie A, convinto dal nuovo Direttore Sportivo di una big.

Si tratta di una società a cui è già stato più volte accostato. Per lui, è stato confermato che furono offerti addirittura 120 milioni di euro, rifiutati all’epoca da Lotito perchè promise all’allora allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, di non cederlo nella sessione di calciomercato invernale.

Nuovi rinforzi

Si tratta del Milan, in procinto di effettuare una rivoluzione in seguito all’annata disastrosa recentemente vissuta. Per risollevarsi dalle pesanti batoste subite, i rossoneri sono alla ricerca di un nuovo DS, così da posizionare nuovamente Geoffrey Moncada come Capo Scout e Giorgio Furlani a capo della contabilità.

Dopo mesi di trattativa sembrerebbe che il Diavolo sia alle battute finali per far approdare Igli Tare a Milanello. L’albanese fu colui che portò Milinković-Savić a Formello, operazione che sembrerebbe intenzionato a ripetere una volta firmato per i 7 volte Campioni d’Europa. Si attendono news nei prossimi giorni ma la pista tra il Milan ed il serbo si è nuovamente accesa come nel 2017.