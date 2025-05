Scambio Allegri-Conte: il divorzio è statto deciso | Si firma entro sabato sera

Il mister lascerà il club a fine stagione: fuori Antonio Conte, dentro Massimiliano Allegri, sarà tutto fatto entro il weekend

Il futuro di Antonio Conte sulla panchina del Napoli resta sempre più incerto. Una situazione alquanto insolita considerando che il mister leccese è ad un passo dalla vittoria dello Scudetto, con l’ultima partita da disputare ed un punto di vantaggio sull’Inter.

La squadra di Simone Inzaghi, per fortuna dei partenopei, non ha approfittato del loro scivolone nella 37esima giornata. Lo 0-0 con il Parma, nonostante abbia lasciato l’amaro in bocca, non ha causato danni dato che i nerazzurri non sono riusciti a vincere contro i biancocelesti.

La doppietta di Pedro da subentrato è stata fatale. La partita è terminata a 2-2 ed ha rimandato il tutto a Venerdì, con entrambe le rose che giocheranno in contemporanea. Saranno gli ultimi 90‘, Napoli vs Cagliari e Como vs Inter, in cui sarà deciso chi verrà nominato Campione d’Italia.

I pronostici danno per certa la vittoria della squadra di Aurelio De Laurentiis. Ciò che però non è sicura è la permanenza di Conte, che ha fatto capire più volte nelle sue interviste di aver avut frizioni con il Presidente, sintomo di un divorzio in arrivo.

Addio scritto

Il tutto è iniziato durante la sessione di calciomercato invernale, quando fu ceduto Khvicha Kvaratskhelia al Paris Saint-Germain di Luis Enrique. 75 milioni di euro incassati che non sono stati reinvestiti, lasciando la fascia sinistra vuota e non ricoperta da un giocatore di ruolo bensì da Leonardo Spinazzola.

Oltre a quella zona di campo, il mister aveva richiesto altri rinforzi che però non sono mai arrivati. Questo modus operandi non ha fatto che aumentare il malcontento del tecnico, che già di per sè ha un carattere difficile da gestire, motivo per cui ha fatto intendere “tra le linee” che sarà la sua unica stagione a Napoli.

Già trovato il sostituto

In caso di partenza, il suo sostituto è già pronto. Si tratta di Massimiliano Allegri, che dopo aver detto addio alla Juventus e dopo aver preso un anno sabbatico, è pronto a rientrare nell’area tecnica. A differenza dell’ex Inter, Chelsea e Juventus è maggiormente disposto a sposare un progetto a lungo termine, che si vocifera gli sia già stato proposto da ADL.

L’incontro sarebbe già avvenuto durante gli Internazionali BNL d’Italia, il torneo di tennis disputatosi a Roma in cui ha trionfato Carlos Alcaraz. C’è da capire come si evolverà la situazione nei prossimi giorni, nel mentre sono tutti concentrati su un unico obiettivo: scrivere una nuova pagina di storia del Napoli, riportando il club sul tetto d’Italia.