Dal Manchester City al… Como: vuole chiudere la carriera in serie A | Lo ha convinto Fabregas

Fabregas ha convinto il calciatore del Manchester City, a breve sbarcherà in Italia: la squadra lombarda lo attende, è in arrivo al Como

Il Manchester City sta vivendo la stagione più complicata dell’era Guardiola. Dopo anni di dominio e successi la squadra è entrata totalmente in crisi, a tal punto da non riuscire a vincere nessun trofeo nel corso dell’annata.

Come ciliegina sulla torta, gli ultimi giorni sono stati terribili per i Citizens. Sono riusciti a perdere anche la finale di FA Cup contro il Crystal Palace, consegnandogli il primo trofeo della loro storia ed hanno annunciato l’addio del loro miglior calciatore, Kevin De Bruyne.

Il fantasista belga, tra i migliori della storia del calcio nel suo ruolo, ha annunciato che non gli verrà rinnovato il contratto. Proprio nell’ultima partita all’Etihad Stadium, vinta per 3-1 contro il Bournemouth, si è svolta la cerimonia d’addio in un clima di totale commozione.

Una notte magica dedicata a uno dei calciatori chiave dell’era vincente del Manchester City. Difatti gli dedicheranno una statua fuori lo Stadio, che spera di vedere prima di trasferirsi in una nuova squadra ed iniziare un nuovo capitolo della sua vita.

Voci di mercato

Le tentazioni economiche dalla MLS e dall’Arabia Saudita si fanno sempre più insistenti ma il classe 1991 non vorrebbe abbandonare il calcio europeo ed “andare in pensione”. Il suo desiderio sarebbe quello di giocare ancora ad alti livelli e dimostrare in un altro campionato di che pasta è fatto.

Su di lui c’è un fortissimo interesse del Napoli. Nelle ultime settimane si è parlato dell’apertura della trattativa, con l’ex Chelsea e Wolfsburg che gradirebbe la meta per la passione con cui vivono questo sport e la zona dato che si sono sposati proprio in Campania.

Arriva in Serie A

Non è ancora chiaro dove andrà, a differenza del suo compagno di reparto, Màximo Perrone, che è fortemente voluto dal Como. Cesc Fabregas ritiene sia un ottimo centrocampista, soprattutto per il suo stile di gioco che predilige l’utilizzo di mezzali che palleggiano il pallone e verticalizzino nella maniera più rapida possibile.

L’argentino è arrivato l’estate scorsa a titolo temporaneo e nonostante i due mesi e mezzo out per infortunio ha collezionato un elevato minutaggio sotto la guida dello spagnolo. Ecco perchè l’ex calciatore vorrebbe trattenerlo, con l’idea di acquistarlo a titolo definitivo. Il club blu di Manchester è già stato contattato e nei prossimi giorni si saprà se darà il via libera alla negoziazione oppure estenderà solamente il prestito.