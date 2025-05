Datelo a me, lo riporto nel suo “prime”: Conte ha chiesto Chiesa | Sarà il suo nuovo Kvara

A Napoli hanno finalmente trovato il sostituto di Kvaratskhelia: Conte ha chiesto Chiesa, è pronto a farlo tornare al top della forma

Il Napoli di Antonio Conte si giocherà in questi giorni il tutto per tutto. L’intero lavoro di un anno sarà determinato dall’ultima partita di campionato contro il Cagliari in programma Venerdì alle ore 20.45, che potrà determinarli Campioni d’Italia.

La corsa al titolo negli ultimi mesi è stata follia pura. Più volte i partenopei e l’Inter di Simone Inzaghi si sono sorpassati, sino ad arrivare all’attuale situazione che li vede a +1 dai rivali e con il destino interamente nelle loro mani.

Fortunatamente i passi falsi delle ultime due giornate contro il Genoa ed il Parma non hanno creato danni. Esistono più combinazioni che vedrebbero gli Azzurri trionfare ma per evitare qualunque incoveniente si cercherà di ottenere un unico risultato: la vittoria.

Sarebbe il quarto Scudetto della storia del club ma soprattutto il secondo negli ultimi tre anni. Mai i tifosi avrebbero pensato ad un epilogo del genere, soprattutto in questa stagione dove la rosa veniva da un’annata disastrosa ed era totalmente da ricostruire.

Focus sul mercato

Mentre il tecnico leccese ed i suoi sono concentrati nel preparare la gara contro i sardi, la dirigenza si sta già muovendo in chiave mercato. Come l’estate scorsa dove sono stati spesi oltre 150 milioni di euro, anche in questa sessione di calciomercato il Napoli vuole essere protagonista.

C’è ancora da capire quale sarà il budget in base all’esito della classifica e l’ipotetica cessione di Victor Osimhen ma è già stato messo in chiaro che si investirà. Tra i tanti nomi sul taccuino figura un ex Juventus, colui che si è portato sulle spalle la Nazionale ad Euro 2020: Federico Chiesa.

Ritornare al top

Il classe 1997 attualmente milita al Liverpool, dove non è riuscito ad esprimere appieno il suo straordinario talento. Con i Reds ha vinto la Premier League ma ha disputato solo 14 presenze in tutte le competizioni, di cui solamente 4 da titolare, motivo per cui sta cercando una nuova destinazione.

Più società hanno richiesto il suo profilo, tra cui il Napoli, meta che sarebbe molto gradita al calciatore. Ritornerebbe in Italia ed in Serie A dove ha raggiunto il massimo apice della sua forma, obiettivo che potrebbe nuovamente raggiungere sotto la guida di Antonio Conte. Si attendono nuovi risvolti per la trattativa ma c’è già stato un contatto tra le parti: la pista si è aperta e nelle prossime settimane potrebbe accendere il semaforo verde.