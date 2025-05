Finalmente Vincenzo Italiano: firma e annuncio, si chiude col biennale | Scelta fatta in panchina

Questa volta sembra essere fatta: Vincenzo Italiano pronto a firmare un biennale e prendersi la panchina.

Finito il campionato inizierà, come avviene ogni anno, il valzer degli allenatori in Serie A.

Quando manca ormai una sola giornata alla fine di questa stagione, infatti, ci sono ancora tanti “dossier” aperti per quanto riguarda la guida di molte squadre italiane.

Sono in ballo le panchine di tanti club di alta classifica, come Juve, Napoli, Roma e soprattutto Milan.

Ma c’è una firma che potrebbe arrivare nelle prossime ore per chiudere almeno una delle trattative in corso: quella di Vincenzo Italiano.

La decisione è stata presa

Uno degli allenatori maggiormente presi in considerazione nelle ultime settimane per quanto riguarda il toto nomi dei tecnici in partenza è quello di Italiano. L’allenatore del Bologna, dopo aver vinto la Coppa Italia con i rossoblù grazie ad un’impresa che resterà nella storia, ha tanto mercato, in Italia e all’estero.

Tuttavia, l’allenatore nato a Karlsruhe, ma di origini siciliane, potrebbe restare proprio nella città che gli ha dimostrato grande amore e nella squadra che gli ha permesso di vincere il suo primo trofeo. Il Bologna sarebbe infatti intenzionata a mettere nero su bianco per prolungare la permanenza del tecnico per almeno altre due stagioni.

Pronto un contratto biennale

Replicare l’ottima stagione giocata l’anno scorso sotto la guida di Motta sarebbe stato difficile, quasi impossibile, ma la gestione di Italiano è arrivata a fare relativamente meglio. Certo, non c’è stata nuovamente la qualificazione alla prossima Champions League, ma poco male perché è arrivato un trofeo importante che gli ha permesso di qualificarsi in Europa League – torneo più alla portata del club emiliano – oltre ad aver mantenuto in ordine i conti. Una gestione del gruppo attenta e lungimirante che potrebbe garantire ad Italiano una conferma meritatissima.

Il Corriere dello Sport scrive di un incontro tra la società e il tecnico avvenuto lo scorso mercoledì. Sul tavolo ci sarebbe stata la proposta di un rinnovo biennale fino al 2028. Non ci sarebbe stata la firma immediata, ma tutto fa pensare che il sì arriverà in poco tempo: l’allenatore dovrebbe percepire un ingaggio superiore agli attuali 2,1 milioni di euro e potrà quindi programmare con serenità la prossima stagione.