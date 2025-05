“Gasperini, vattene”: gliel’hanno detto all’ultima giornata | L’annuncio lascia tutti a bocca aperta

Sono rimasti tutti sotto shock quando hanno sentito i cori dello Stadio di Bergamo, gliel’hanno detto senza problemi: “Gasperini vattene”

Non chiude nel migliore dei modi il campionato di Serie A l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. La 38esima partita dei nerazzurri si è conclusa con una sconfitta, l’ottava stagionale, contro il Parma di Cristian Chivu che ricercava disperatamente i 3 punti salvezza.

I gialloblù sono riusciti nell’impresa, salendo a quota 36 punti e posizionandosi al 16esimo posto in classifica. Hanno battuto la Dea al Gewiss Stadium di Bergamo, rimontando una partita che si era messa malissimo con la doppietta di Daniel Maldini.

Il figlio d’arte era partito carichissimo ma la squadra nella durata della partita non l’ha seguito. Con gli obiettivi già consolidati ed il terzo posto oramai blindato si sono lasciati andare, finendo per subire tre reti di cui una da Antoine Hainaut e due da Jacob Ondrejka.

Questa gara non era importante soltanto per gli emiliani ma anche per i bergamaschi. E’ probabilmente l’ultima volta che vedranno il loro mister guidare l’area tecnica, dopo circa un decennio dalla sua firma ed una Europa League conquistata.

Clima teso

Di questa situazione se ne sta parlando da settimane ed iniziano ad arrivare le prime conferme. Già era chiaro che più società avessero contattato Gasperini ma fu lui stesso a parlare di addio quando durante un’intervista disse che non avrebbe rinnovato il contratto con l’Atalanta.

Queste parole scatenarono immediatamente un caos mediatico. Hanno inevitabilmente creato un clima enormemente teso, tant’è che la stessa squadra ne ha risentito riuscendo ad ottenere la prima vittoria nel 2025 dopo oltre due mesi.

“Gasperini vattene”

Durante la gara sono stati esposti due giganteschi striscioni da parte della tifoseria. Entrambi erano riferiti al loro allenatore, a partire dal primo su cui c’era scritto: “Gasperini vattene”. A prima vista ha lasciato tutti sotto shock ma poco dopo hanno srotolato il secondo, che completava il messaggio con “a rinnovare il contratto”.

Chiara ironia da parte loro, che vogliono che il loro condottiero resti. Difatti successivamente hanno esposto una sua gigantografia che lo raffigura a cavallo con il trofeo della UEFA Europa League, competizione vinta lo scorso anno vincendo contro gli allora imbattibili del Bayer Leverkusen di Xabi Alonso. Poi il coro che cantava il suo nome e tantissimi applausi, insomma chiari sintomi che dimostrano quanto vogliano anche la prossima stagione Gasperini sulla loro panchina.