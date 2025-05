E’ rottura col club: Lookman “regalato” in estate | Bastano 40 milioni, non prenderlo è una follia

L’attaccante nigeriano sempre più vicino all’addio: 40 milioni per portarlo nella sua nuova destinazione.

Alla fine Gian Piero Gasperini dirà addio all’Atalanta: la notizia è arrivata nelle scorse e ha lasciato molti tifosi non poco perplessi.

Il tecnico nato a Grugliasco avrebbe deciso di iniziare una nuova sfida – probabilmente alla Roma – e dire addio al club bergamasco dopo tanti anni.

Una decisione che apre a molti scenari, soprattutto per quanto riguarda il mercato in uscita, in vista dell’inizio di un nuovo ciclo a Bergamo.

Il primo ad andare via potrebbe essere proprio Ademola Lookman, sempre più richiesto all’estero.

Un’offerta dall’Inghilterra

Chiariamoci: l’Atalanta ha i conti in ordine e non ha necessità di cedere uno dei suoi gioielli per poter risanare il bilancio. Ma già la scorsa estate il centravanti nigeriano era ormai ad un passo dal Paris Saint Germain e ora sembra essere arrivato il momento dei saluti. Lookman sa che a Bergamo ci sono poche possibilità di fare ancora meglio di quello che si è fatto già e dunque potrebbe dire di sì alla corte di alcuni club.

Nelle ultime ore si sarebbe fatto avanti il Newcastle che, dopo una stagione particolarmente positiva, vorrebbe arricchire la sua rosa con un giocatore di esperienza europea per tentare l’impresa Champions. Per il 27enne sarebbe un “ritorno a casa”, vista la sua esperienza in Premier League con l’Everton, il Fulham e poi il Leicester. I Percassi intanto potrebbero dare inizio ad un’asta per il giocatore.

Trattativa al ribasso?

Nonostante la ricca proprietà del club inglese, per portare Lookman in Premier potrebbero non servire cifre folli. Il motivo principale sta nel fatto che il ventisettenne ha solo due anni di contratto e il rischio di perderlo tra due anni a zero – in un momento in cui ci sarà forse bisogno di rifondare – è molto alto.

Inoltre la volontà di andare via potrebbe giocare a favore dei Magpies, con la dirigenza bergamasca che potrebbe quindi accettare un’offerta di “soli” 40 milioni di euro. Una cifra di tutto rispetto, ma comunque inferiore ai 60 milioni che i nerazzurri chiedono per sedersi sul tavolo delle trattative. Non è detto però che si possa arrivare ad una vera e propria asta, con la Roma (magari proprio sotto la guida Gasperini) che potrebbe fare un tentativo e battere la concorrenza inglese.