Kean al posto di Lukaku: la prima richiesta di Antonio Conte | Clausola pagata in un blitz

Il Napoli potrebbe tentare il colpaccio per ricambiare la fedeltà di Conte: De Laurentiis pronto a pagare la clausola?

Alla fine è arrivata l’ufficialità da parte della società: Antonio Conte resterà a Napoli anche la prossima stagione.

Una notizia accolta dai tifosi con un entusiasmo quasi alla stregua della vittoria dello Scudetto, perché i supporters azzurri sanno quanto sia stato importante il ruolo del tecnico per l’impresa storica di quest’anno.

Un impegno che De Laurentiis vuole assolutamente ricambiare con importanti investimenti da fare sul mercato.

Per un Napoli da Champions servono attaccanti che segnano e nelle prossime ore si potrebbe quindi fare un tentativo per Kean.

Il primo regalo a Conte

Nell’attesa che venga ufficializzato il trasferimento di De Bruyne – un colpaccio che rende l’idea di quello che potrebbe essere il Napoli del futuro – il Napoli è al lavoro per potenziare la squadra e acquistare rinforzi di primo livello. Incoraggiato dalla notizia della permanenza di Conte, De Laurentiis si concentrerà sul calciomercato, puntando soprattutto a rinforzare il reparto offensivo.

L’acquisto di Okafor per sopperire alla cessione di Kwara non ha entusiasmato la piazza ed ecco che il nome su cui vorrebbe puntare il numero uno azzurro è quello di Moise Kean. Il giocatore della Fiorentina è stato una delle rivelazioni più belle di questo campionato, mettendo a segno venticinque gol e tre assist in quarantaquattro partite tra Serie A, Conference e Coppa Italia.

La clausola rescissoria

Chiariamoci, la Fiorentina non ha assolutamente intenzione di vendere il suo gioiello e risponderebbe picche a qualunque proposta avanzata dal Napoli. Tuttavia, il contratto dell’ex giocatore della Juventus presenta una clausola rescissoria da circa 52 milioni di euro. Una cifra importante, ma che il Napoli potrebbe permettersi tranquillamente grazie ai finanziamenti derivanti dalla cessione dell’esterno georgiano e di Osimhen, oltre ovviamente agli introiti derivanti dagli incassi Champions.

De Laurentiis potrebbe ovviamente provare a trattare il prezzo presentandosi magari con un’offerta di circa 40/45 milioni di euro e non è detto che la Fiorentina in quel caso non si sieda al tavolo delle trattative. Nulla è ancora deciso, ma i dialoghi tra le due società potrebbero partire nelle prossime ore, con il benestare di Conte.