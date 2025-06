Conte beffato, continua la maledizione sul mercato | L’esterno azzurro vola a Milano per 40 milioni

Il calciomercato è uno dei nemici principali dell’avventura partenopea di Conte: addio all’esterno, si trasferisce a Milano

Ogni sessione di calciomercato porta con sè delle sorprese. Non c’è mai una finestra di mercato, che sia estiva o invernale, che risulti banale, dato che sono così piene di colpi di scena da riuscire a tenere incollati i tifosi agli schermi.

Tra tutte le squadre, è giusto concentrarsi sul Napoli di Antonio Conte. Gli Azzurri, nonostante una squadra decimata dagli infortuni, sono riusciti a laurearsi Campioni d’Italia all’ultima giornata, salendo a quota 4 Scudetti vinti nella loro storia, di cui 2 negli ultimi 3 anni.

Un rendimento tutt’altro che casuale, frutto del lavoro di anni ed anni. Adesso però le aspettative sul loro conto si sono nettamente alzate, motivo per cui i partenopei devono far di tutto pur di rispettarle e per non far terminare anticipatamente la loro striscia vincente.

Ecco perchè il mister leccese ha chiesto al Presidente Aurelio De Laurentiis degli investimenti importanti, che vadano a rafforzare la rosa. Vuole che migliori sia la qualitativamente che la quantitativamente, così da poter lottare ed esser competitivi sia in Italia che in Europa.

Mister beffato

Queste erano almeno le intenzioni prima che Conte venisse confermato come tecnico del Napoli. Per convincerlo ci sono volute settimane di trattativa ma ad oggi non sembra che i presupposti e la parola data non possano esser rispettata.

Questo perchè è praticamente certo che il suo esterno, uno dei migliori nel suo ruolo, verrà ceduto per 40 milioni di euro. Il suo pupillo volerà dall’altra parte d’Italia, precisamente a Milano; un calciatore a cui l’ex Juventus, Chelsea ed Inter non credeva di dover rinunciare.

In uscita

Parliamo di Alejandro Garnacho, ala del Manchester United. In seguito alla disastrosa stagione che li ha visti posizionarsi 15esimi nella classifica di Premier League e perdere la finale di Europa League, i Red Devils hanno deciso di rivoluzionare la squadra, partendo proprio dalle cessioni.

Le frizioni tra l’argentino ed il tecnico portoghese, Ruben Amorim, sono oramai note. Man mano ha ottenuto sempre più minutaggio, sino ad esser relegato constantemente in panchina. Una scelta che ha condotto il classe 2004 a cercare una nuova squadra, così come accadde a Gennaio. La prescelta era proprio il Napoli, che però ha deciso di mollarlo data l’elevata cifra richiesta per il suo cartellino, a differenza di Milan e Juventus, che sembrerebbero disposte a pagare la cifra. Si attendono nuovi risvolti in merito alla vicenda ma il futuro di Garnacho si tinge sempre più del nostro tricolore.