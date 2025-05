“Conte, la priorità è la Juventus”: firma entro il 30 giugno | Ha già preso casa a Torino

Il futuro di Conte è oramai già scritto: anche con lo Scudetto sarà lontano da Napoli, la sua priorità sono i bianconeri

L’ambiente intorno al Napoli è tesissimo. Ci sono tanti dubbi, tanti pensieri per la prossima stagione ma soprattutto tanta tensione e massima concentrazione per questo finale di campionato potrebbe far esplodere di gioia i tifosi.

Nonostante i tanti infortuni e l’addio di un campione come Kvicha Kvaratskhelia in estate, i partenopei occupano la vetta della classifica. Certamente è grazie a tutti ma il merito maggiore va dato al mister, Antonio Conte, che sta svolgendo una delle imprese più straordinarie della sua carriera.

A questo punto il mondo del calcio si chiede: cosa farà a fine Maggio? Andrà via o resterà? Sono tante le ipotesi che girano intorno a questo quesito ma il fatto che lui stesso non ne abbia mai voluto parlare, è un segnale da non sottovalutare.

Ad avvalorare la tesi di un suo addio dalla squadra campana dopo solo un anno sono state le varie frizioni avute con Aurelio De Laurentiis. Più volte nel corso dell’annata si è dimostrato insoddisfatto, sintomo che qualcosa si sia rotto ed è difficile che si aggiusti.

Figure incompatibili

In realtà, tutti si chiedevano come due figure del genere potessero coesistere. Da un lato il Presidente, che ha sempre voluto avere pieno potere decisionale, dall’altra il mister, che è sempre stato un allenatore esigente e che non ha mai avuto problemi nel dire le cose come stanno.

La sensazione è che non sia stato svelato il suo futuro proprio per il momento in cui la squadra si trova. Sono a tre partite dalla vittoria dello Scudetto, obiettivo impensabile fino a qualche settimana fa, motivo per cui solamente al termine del campionato di Serie A si saprà la verità.

Ritorno alle origini

La probabilità più alta al momento è che Conte vada via da vincente. D’altronde è ciò che ha sempre fatto: non ha mai costruito un progetto a lungo termine ma ha sempre vinto e soddisfatto le richieste societarie nei primi due anni per poi trovare una nuova sistemazione.

Da considerare anche che a spingerlo via da Napoli c’è la concreta possibilità di andare alla Juventus. Il club bianconero sarebbe pronto a riaccoglierlo per ritornare ai vertici d’Italia, situazione che non accade da 5 anni. Del resto, tutti vorrebbero una pedina “sicura” come il mister leccese sulla panchina, ancor di più la Vecchia Signora se si tratterebbe di un ritorno e di far guidare la propria squadra ad un individuo che ha i colori bianconeri nel sangue.