Champions League, i biglietti per la finale folli: il più basso costa quanto un anno di abbonamento

Il calcio non è più del popolo, le partite costano un occhio della testa: i biglietti hanno raggiunto cifre folli

Il nuovo format della Champions League è stato un vero e proprio successo. Ogni partita è stata seguita con entusiasmo dall’inizio alla fine, soprattutto le semifinali, che ci hanno regalato dei match che sono già entrati nella storia della competizione.

Da queste, Inter vs Barcelona e Arsenal vs Paris Saint-Germain, l’hanno spuntata i nerazzurri ed i rossoblu. Sarà dunque la squadra di Simone Inzaghi contro quella di Luis Enrique in finale, entrambe vogliose di alzare la coppa dopo le rispettive delusioni nel 2020 e nel 2023.

Il teatro dell’atto conclusivo sarà la Munich Football Arena. Lo stadio del Bayern Monaco ospiterà il 31 Maggio l’ultima gara del torneo, 13 anni dopo l’ultima volta in cui ebbe luogo il match tra i bavaresi ed il Chelsea di Di Matteo.

Si tratta di uno degli impianti più all’avanguardia dell’intero panorama calcistico mondiale. Ha una capienza totale di circa 70.000 posti e vanta nel suo curriculum l’ospitalità degli eventi più importanti della storia di questo sport, tra cui Mondiali ed Europei.

Capitolo biglietti

Per viverne l’esperienza, la UEFA ha annunciato la vendita dei biglietti attraverso il suo sito ufficiale. In totale ne sono stati commercializzati 64500, di cui 38700 saranno destinati al pubblico generico mentre i restanti suddivisi tra le due squadre, dunque 18000 a testa.

L’acquisto potrà effettuarlo chiunque, da qualunque parte del mondo si trovi, nessuna esclusa. C’è solamente il limite di due biglietti a persona, per evitare spiacevoli situazioni come il monopolio da parte di un individuo o l’eventuale bagarinaggio. L’unico problema però sono i prezzi, saliti alle stelle e divenuti inaccessibili per molti.

Prezzi altissimi

Analizzando i costi, i tifosi sono rimasti allibiti. Sono arrivati a cifre considerevoli, che variano notevolmente in base alla posizione scelta. La fascia più economica, denominata “Fans First”, è riservata ai sostenitori delle due finaliste ed ha un costo di 70 euro. Le altre tre sezioni, aperte al pubblico generale, sono la sezione 1 da 950 euro, la 2 da 650 euro e la 3 da 180 euro.

Invece per le persone affette da disabilità, il prezzo corrisponderà al minimo ed avranno l’opportunità di ricevere un biglietto gratuito per l’accompagnatore. Insomma, da che il calcio era del popolo adesso è diventato uno sport per le persone d’elite. Seguire la propria squadra del cuore è diventato oramai complicato, non tutti possono più permetterselo.