Il pallone d’oro è già deciso: annuncio dopo Inter-Barcellona | “Lo deve vincere quest’anno”

Notizia clamorosa, il vincitore del Pallone d’Oro è stato già deciso a Maggio: a brevissimo ci sarà l’annuncio ufficiale

La scorsa stagione, Rodri è diventato il primo calciatore della Premier League a vincere un Pallone d’Oro dai tempi di Cristiano Ronaldo nel 2008. A causa di un terribile infortunio non ha potuto difendere il titolo quest’anno, per la cui vittoria ci sono moltissimi candidati.

Mai come in questa annata, chi alzerà il trofeo più ambito per un calciatore, è in tremenda discussione. Con la stagione in pieno svolgimento, non si è ancora in grado di definire chi sarà il vincitore ad Ottobre, data in cui verra assegnato escludendo il peso dei tornei Internazionali.

Un peso importantissimo lo avrà la Champions League. Chi vincerà la massima competizione europea per club, ereditando dal Real Madrid lo scettro di Campioni d’Europa, farà uno scatto imponente nella classifica finale.

Fino a pochi giorni fa, con il Barcellona dichiarato come favorito, erano i calciatori blaugrana ad essere in pole. La lotta era tra Pedri, Raphinha, Yamal e Lewandowski, ma con l’uscita dalla competizione alle semifinali, tutto è cambiato.

Partita cruciale

La finale si disputerà il 31 Maggio all’Allianz Arena di Monaco. Le contendenti al titolo sono il Paris Saint-Germain di Luis Enrique e l’Inter di Simone Inzaghi, entrambi volenterose di rivendicare le finali perse. I francesi contro il Bayern Monaco nel 2020 mentre gli italiani contro il Manchester City nel 2023.

Sarà un match cruciale proprio per l’assegnazione del Pallone d’Oro. Nel caso vincessero i Campioni di Francia, aumenterebbero le probabilità di vittoria di Gianluigi Donnarumma e Ousmane Dèmbelè, assoluti protagonisti della stagione parigina. Nel caso in cui trionfassero i nerazzurri, Lautaro Martinez e Marcus Thuram potrebbero fare un balzo nel tabellone e lottare per la vittoria finale del premio.

Svelato il vincitore

In merito alla vicenda si è espresso Jorge Mendes, uno dei migliori procuratori al mondo, nonchè agente di Cristiano Ronaldo. Il portoghese ha svelato chi dovrà vincere il Pallone d’Oro, dato che secondo lui nessun calciatore del panorama calcistico mondiale ha avuto una stagione migliore di lui.

Il suddetto in questione è Lamine Yamal, suo assistito: “Merita di vincere il Pallone d’Oro quest’anno. È stato il miglior giocatore del mondo in questa stagione, questo è chiarissimo. Il livello di Lamine è valso il Pallone d’Oro”. Non ha tutti i torti dato che il 17enne sta incantando il mondo con le sue prestazioni. Neanche maggiorenne è stato protagonista assoluto della stagione del Barcellona, con 40 g/a messi a segno durante la sua stagione. Mancano pochi mesi all’assegnazione ma è evidente che lo spagnolo è uno dei serissimi aspiranti alla vittoria.