Hanno picchiato una donna in campo: invasione folle dei tifosi | Pugno in faccia in mondovisione

Le telecamere hanno registrato tutto: episodio vergognoso in campo, la donna è stata aggredita da uno spettatore

E’ vergognoso quanto successo in un campo da calcio. Quella che sarebbe dovuta essere una semplice partita tra squadre, perchè il calcio non dovrebbe essere altro che uno sport di intrattenimento, si è trasformato in un vero e proprio incubo.

I tifosi dovrebbero venire allo Stadio per supportare e guardare la propria squadra e nient’altro. Il problema nasce nel momento in cui si va oltre la passione, a tal punto da generare violenza sia fisica che verbale nei confronti dei rivali, andando oltre qualunque limite esistente.

Oltre ad essere un comportamento assolutamente da condannare, si rivela anche e soprattutto un cattivo esempio per i ragazzini. Gli adulti dovrebbero essere i primi ad insegnare ai loro figli come si sta al mondo ma non tutti sono in grado di farlo.

Nelle scorse ore si è difatti verificato l’ennesimo episodio. Un avvenimento che ha lasciato totalmente a bocca aperta i presenti e ha scatenato l’ira generale sui social network, dato che la vittima della pesantissima aggressione è una donna.

Scattata la rissa

Si è scatenata una enorme rissa all’insegna di calci e pugni. Chi ha avuto la peggio è stata una delle calciatrici, violentemente colpita da uno degli spettatori. Il tutto è accaduto nella gara tra la Vis Mediterranea di Montoro, nell’avellinese, e la Trastevere Soccer, valevole per il campionato di Serie C di calcio femminile.

Al termine della partita, al triplice fischio del direttore di gara, quattro calciatrici romane e due irpine si sono scontrate tra loro prima di rientrare nei rispettivi spogliatoi. A peggiorar la situazione è stato l’intervento di un uomo dagli spalti, che ha sferrato un pugno a tutta forza ad una delle presenti in campo.

Donna aggredita

La suddetta è stata ferita. Successivamente sono arrivati i soccorsi che hanno proceduto a farla allontanare dal terreno di gioco per medicarla a dovere. Si è così concluso il clima caotico della nona giornata di campionato, che ha visto terminare la partita in parità, sul punteggio di 1-1.

Le irpine avevano agguantato il pareggio quasi allo scadere, complicando il cammino della squadra degli ospiti verso la salvezza. Il Presidente, Ivan Montefusco, non ha però commentato il risultato, ma ci ha tenuto a spendere due parole per quanto successo: “Mai accaduto nulla di riprovevole sul nostro campo. Ci siamo sempre distinti per correttezza e sportività ragione per cui condanniamo e disapproviamo ogni violenza”.