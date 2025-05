A pranzo si è ubriacato: adesso in campo è un disastro | L’arbitro fischia il primo tempo al 30′

Una vera e propria assurdità è stata commessa dal direttore di gara: ha fischiato nel bel mezzo del primo tempo, era ubriaco

Nel fine settimana, precisamente di Sabato, abbiamo assistito ad uno degli eventi più asssurdi della storia del calcio. Il protagonista è il direttore di gara, che ha clamorosamente fischiato in anticipo la fine del primo tempo della gara.

Questo è accaduto perchè era totalmente ubriaco. Nessuno si sarebbe mai aspettato un qualcosa del genere, e pensare che l’arbitro era anche arrivato ore prima allo Stadio. Solitamente è un comportamento che spesso è sintomo di professionalità ma si è rivelato esattamente l’opposto.

A rendere ancor più strana la vicenda è il fatto che sin dal suo esordio ha sempre avuto una condotta esemplare nel terreno di gioco. Il suo stile quasi teatrale data la sua mimica e la prontezza delle sue battute è sempre piaciuto, un pò meno l’atteggiamento totalmente irrazionale che ha avuto.

Dato che il match iniziava alle 15:30, nelle ore antecedenti, precisamente in pausa pranzo, si è lasciato andare. Si è chiuso all’interno del suo stanzino ed ha iniziato a bere qualche birra per poi passare alla grappa, il tutto completamente a stomaco vuoto.

Follia pre-partita

Pochi minuti prima del fischio d’inizio, gli altri componenti della terna arbitrale vanno a chiamarlo, rimanendo disgustati dal fortissimo odore di alcool. Iniziata la gara succede l’impensabile: prende il fischietto e fa terminare il primo tempo al 30′, lasciando a bocca aperta tutto lo Stadio.

Il Capitano di una delle due squadre corre immediatamente al suo cospetto, mostrandosi stranito. Tutto il pubblico inizia a rumoreggiare, si crea un clima fortemente teso, che costringe il guardalinee ad intervenire. Il suddetto parla con l’arbitro per far riprendere il gioco, spiegandogli che è troppo presto per mandare i calciatori negli spogliatoi, ma succede ancora una volta l’impensabile.

Fischio in anticipo

La partita reinizia con l’arbitro che fa rotolare nuovamente la sfera di gioco. Dopo poco più di 10 minuti si ripete, fischiando la fine del primo tempo al 42′. Questa volta accettano la decisione perchè hanno capito cosa stesse succedendo, tant’è che il match termina 0-0 dopo il triplice fischio, con pochissime emozioni. L’episodio ha avuto luogo negli anni 80, precisamente l’8 Novembre del 1975. Il nome del direttore di gara era Wolf-Dieter Ahlenfelder, proveniente da Oberhausen, che di professione faceva il commerciante di paraffina.

Oggi una situazione del genere farebbe il giro di tutti i social network in un nanosecondo. Per sua fortuna era nell’epoca giusta: ha ricevuto solamente una breve sospensione ed è tornato in campo fino da esser eletto pochi anni dopo come miglior arbitro della Bundesliga. Al termine della sua carriera, a 44 anni, è ritornato su quell’episodio: “mentirei se dicessi che ho bevuto solo acqua prima delle partite. Ero una persona allegra a differenza degli arbitri attuale, troppo seri, rigidi e controllati: non riescono più a essere se stessi”. Il bello del calcio è che la sua storia è diventato un vero e proprio cult in Germania, tant’è che hanno creato un cocktail a base di birra e grappa, servito proprio durante l’intervallo.