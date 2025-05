Ha preso casa a Napoli: i tifosi ancora non ci credono | Firma il 30 giugno “a zero”

Aurelio De Laurentiis piazza il colpo dell’estate: il top player già sta acquistando casa, firmerà a fine Giugno

I tifosi del Napoli stanno volando sulle ali dell’entusiasmo. Dopo la disastrosa stagione dello scorso anno che li ha visti terminare decimi in classifica e cambiare tre allenatori, si stanno finalmente riprendendo la loro rivincita.

Attualmente, sotto la guida di Antonio Conte, occupano la vetta della classifica. Sembrava impensabile ottenere un risultato del genere data l’annata precedente, le partenze di giocatori cruciali come Victor Osimhen e Kvicha Kvaratskhelia e le fortissime concorrenti, eppure ci sono riusciti.

Siamo agli sgoccioli del campionato di Serie A e sono momentaneamente a +3 dall’Inter di Simone Inzaghi. Le sconfitte dei nerazzurri contro il Bologna di Vincenzo Italiano e la Roma di Claudio Ranieri sono state fatali ed hanno permesso ai partenopei di effettuare il sorpasso.

Adesso è tutto nelle loro mani e dipenderà da che risultati otterranno nelle prossime partite. Sono loro stessi ad avere la facoltà di decidere il loro destino, con l’opportunità di scrivere nuove pagine di storia vincendo il tanto ambito quarto Scudetto.

Top player in arrivo

Mentre la squadra è impegnata sul terreno di gioco con l’obiettivo di alzare il tricolore, la dirigenza azzurra ed il Presidente Aurelio De Laurentiis sono a lavoro per la prossima stagione. La fase del calciomercato estivo sarà di vitale importanza, con la squadra che sarà soggetta ad una totale rivoluzione.

Sono tanti i nomi in uscita e conseguentemente saranno tanti i volti nuovi che vedremo. E tra questi, ce n’è uno che sta già infiammando la piazza: si tratta di un vero e proprio top player , uno tra i più forti degli ultimi 15 anni nel suo ruolo, che ha vinto decine di trofei in carriera da protagonista tra cui la UEFA Champions League.

Firma a zero

Il calciatore in questione è Kevin De Bruyne. Il belga ha già annunciato che lascerà il Manchester City a parametro zero in estate e che dunque è alla ricerca di una nuova sistemazione. Ha già molte offerte con stipendi faraonici provenienti dall’Arabia o dagli Stati Uniti ma la sua intenzione resta quella di giocare in Europa e dimostrare ancora il suo straordinario talento.

Tra le varie suggestioni, la più concreta sembrerebbe essere proprio quella del Napoli. Il classe 1991 ama la città, tant’è che nel 2017 scelse la regione Campania per sposarsi, ed ha già avuto un incontro con il DS Manna che gli ha presentato l’intero progetto che il club ha intenzione di attuare negli anni a venire. L’offerta messa sul piatto è di un biennale con opzione per il terzo anno ma c’è lo scoglio dell’elevato stipendio. La trattativa appare dunque complessa ma sembra procedere nel verso giusto, tant’è che la moglie è recentemente venuta in città per cercare una nuova abitazione. I tifosi potranno smettere di sognare ad occhi aperti: la possiblità che De Bruyne approdi a Napoli è altissima.