A Conte è tornato il sorriso: doppio colpo per lo Scudetto | Svolta in attacco e in difesa

L’allenatore leccese lanciatissimo per l’ultimo sprint Scudetto. Ma ora arrivano altre due ottime notizie.

Tre partite. Sono solo queste le ultime fatiche di Conte prima di coronare un sogno Scudetto che, solo qualche settimana fa, sembrava poter essere irraggiungibile.

Prima le dure parole del tecnico in conferenza stampa che hanno messo in dubbio il suo futuro, poi il crollo dei nerazzurri e il momento d’oro del Napoli che hanno riacceso l’entusiasmo di una delle piazze più calde d’Italia.

Ora però la concentrazione è al massimo e i pensieri della squadra e dell’intero staff sono rivolti alla prossima sfida al Maradona contro il Genoa.

Non c’è spazio quindi per il calciomercato e per i prossimi investimenti della stagione 2025-2026, anche se questa volta sentire i nomi di due big riempie di gioia il cuore di Conte.

Due arrivi importanti

Si respira aria di sollievo al centro sportivo di Castel Volturno. Antonio Conte potrà infatti con ogni probabilità contare su almeno un giocatore in più per la prossima partita di campionato contro il Genoa. Il tecnico leccese ha infatti recuperato Lobotka, uscito acciaccato nella trasferta di Lecce dopo aver subito un piccolo infortunio alla caviglia.

Gli esami strumentali a cui si è sottoposto nel pomeriggio del 6 maggio non hanno infatti evidenziato alcun problema grave, trattandosi solamente di un “trauma distorsivo alla caviglia destra”. Il centrocampista difensivo polacco sarà quindi a disposizione del mazziere del mister ex Inter e Juve, che potrà quindi contare su una maggiore possibilità di scelta.

Il secondo nome

Ma le belle sorprese non sono finite ed è proprio il nome di Neres ad aver svoltato in meglio la giornata di Conte. L’attaccante esterno brasiliano sembra infatti sulla via del recupero e potrebbe tornare a disposizione nell’importante – che potrebbe regalare lo Scudetto – gara in trasferta contro il Parma. Potrebbe essere lui la pedina fondamentale utile a far rifiatare il reparto offensivo in vista dell’ultimo rush finale.

Sulla via del recupero anche Alessandro Buongiorno. Il difensore sta lavorando duramente per non finire la stagione in tribuna e dare una mano almeno nelle ultime due gare di campionato. Occasione che invece non avrà Juan Jesus, ormai ko fino alla fine della stagione.