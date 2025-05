Clamoroso annuncio dopo il fallimento:”Il ritorno di De Ketelaere” | I tifosi ancora non ci credono

I tifosi sono rimasti increduli dalla notizia ricevuta: nonostante il periodo fallimentare, De Ketelaere è pronto a ritornare

In uno dei romanzi più celebri della storia, il Ritratto di Dorian Gray, Oscar Wilde scriveva: “nel bene o nel male, purché se ne parli”. Una frase semplice ma che racchiude un enorme significato, che in questo periodo può essere attribuita a Charles De Ketelaere.

Il fantasista belga, dal suo approdo in Italia, in un modo o nell’altro continua a far parlare di sè. Che sia negativamente o positivamente in base alle prestazioni sfornate sul terreno di gioco, il classe 2001 è sempre al centro delle prime pagine.

Ciò che gli si rivendica principalmente dato il suo enorme talento, è la sua poca costanza. Dopo un’annata disastrosa al Milan con zero gol segnati, voluto fortemente da Maldini e Massara per 35 milioni di euro, è passato all’Atalanta, dove sembrava si fosse ritrovato ma anche a Bergamo sono iniziati i primi problemi.

Il primo anno in maglia nerazzurra ha fatto mettere in mostra tutte le sue caratteristiche. Difatti la Dea riuscì al termine di quella stagione a vincere l’Europa League, trionfi che non sono riusciti a ripetere nell’annata corrente, proprio anche a causa di uno scarso rendimento di De Ketelaere.

Buio totale

L’apporto dell’ex Milan alla sua squadra è mancato per mesi e mesi. Nonostante venisse costantemente impiegato da Gian Piero Gasperini, non riusciva mai a lasciare il segno, tant’è che i tifosi bergamaschi temevano che cadesse nello stesso loop che ebbe a Milano.

Il rischio c’era, soprattutto se la stagione sta per giungere al termine e avrebbe dovuto aspettare l’intera estate per sbloccarsi. Per fortuna sua e dell’Atalanta ciò non è successo, perchè il belga è ritornato al gol dopo oltre 4 mesi e mezzo, con una doppietta contro il Monza di Alessandro Nesta.

Il ritorno di CDK

Schierato dal primo minuto, ha ripagato la fiducia del mister. Ha indirizzato fin da subito la gara grazie ai suoi due gol, permettendo alla squadra di portare a casa i 3 punti e blindare sempre più il terzo posto nella classifica di Serie A.

A fine gara, CDK ha dichiarato: “E’ un po’ di tempo che non facevo la differenza, dovevo dimostrare e sono felici per i due gol e per la vittoria. Meglio in trasferta che in casa? E’ un po’ un peccato, gli ultimi mesi in casa non abbiamo vinto tante volte. Dobbiamo provare a cambiare nelle ultime 2 partite in casa”. Parole che fanno intendere quanto fosse divenuto un peso per lui non gonfiare la rete e l’enorme voglia che ha di riscattarsi e migliorarsi.