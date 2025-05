Una vittoria incredibile quella dell’Inter contro il Barcellona; i nerazzurri, al termine di 120 minuti resi ancora più epici dalla pioggia di San Siro, hanno eliminato i blaugrana qualificandosi alla finale di Champions. Ora per i ragazzi di Inzaghi è tempo di tornare a pensare al campionato. Vincere lo scudetto è piuttosto complicato visto i tre punti di distanza dal Napoli e un calendario, dei partenopei, che sembra non presentare ostacoli.

L’Inter però ha il dovere di provarci fino alla fine ma, allo stesso tempo, deve pensare anche alla finale di Champions League. L’obiettivo è chiaro: non perdere nessun titolare da qui al 31 maggio. Proprio per questo contro il Torino, stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, dovrebbe riposare Lautaro Martinez. Il capitano nerazzurro martedì è sceso in campo nonostante una condizione fisica precaria.

L’argentino, da qui alla fine del campionato, sarà gestito per averlo al meglio della forma contro il PSG. Fino a questo momento Inzaghi non ha mai rinunciato al suo attaccante ma ora è diverso, ora bisogna pensare ad una partita che può riportare in casa nerazzurra. (a distanza di 15 anni) la Champions League.

Inter, ecco chi può sostituire Lautaro con il Torino

Domenica alle 18 si giocherà Torino-Inter e Inzaghi, in attacco, deve pensare a come sostituire Lautaro. Contro il Barcellona è stata la prima partita di spessore giocata da Taremi ma l’ex Porto sembra destinato a partire dalla panchina così come Arnautovic. Al fianco di Thuram dovrebbe essere schierato dal primo Correa che, in questo finale di stagione, potrebbe avere diverse chance per chiudere al meglio un campionato non proprio entusiasmante a livello personale.