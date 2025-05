“Sono interista, lo ammetto”: l’allenatore di serie A esce allo scoperto | Tifosi increduli

La rivelazione che non ti aspetti e che, di conseguenza, spiazza il mondo del calcio: “Sono interista, lo ammetto”

Un mese di maggio particolarmente impegnativo quello che vede protagonista l’Inter di Simone Inzaghi. Prima del grande appuntamento del 31, ovvero la finale di Champions League contro il PSG, bisogna pensare alle ultime partite di campionato.

Nonostante manchino ancora tre giornate al termine della Serie A i nerazzurri si trovano al secondo posto dietro al Napoli capolista che dista 3 punti. Non tanti ma nemmeno pochi considerando che, appunto, al termine del torneo mancano solamente tre sfide.

La speranza dei sostenitori della “Benamata”, fino a qualche settimana fa, era quella di conquistare il “Triplete“. Proprio come avvenuto nel 2010. Speranza che si è ridotta in un possibile “Double”.

Nel frattempo, però, l’ambiente nerazzurro è in “festa” per le ultime dichiarazioni rilasciate dall’allenatore di Serie A. Lo stesso che, nel corso di una intervista, ha ammesso la sua simpatia nei confronti della squadra di Inzaghi.

Rivelata la fede nerazzurra, il tecnico di Serie A gela tutti: nessuno se lo aspettava

Nel corso di una intervista che ha rilasciato ai microfoni della “Gazzetta dello Sport” è intervenuto l’allenatore del Genoa, Patrick Vieira. Il francese è alla sua prima esperienza in Serie A, ma come allenatore. Arrivato al posto di Alberto Gilardino ha subito conquistato la piazza rossoblù con prestazioni importanti col suo Grifone, tanto da portarli ad una tranquilla salvezza.

L’obiettivo adesso, però, è quello di chiudere nel migliore dei modi il campionato. E magari fare anche un favore alla “sua” Inter, squadra in cui ha militato per quattro stagioni (dal 2006 al 2010) in cui ha vinto 3 scudetti e 2 Supercoppa Italiana come calciatore. Il legame con i nerazzurri, a quanto pare, è sempre stato molto forte e continua ad esserlo. Proprio come ha rivelato il mister al quotidiano “rosa”.

“C’è una parte interista”, il mister spiazza tutti: tifosi ancora non ci credono

Contentissimo per il raggiungimento della finale di Champions League, da parte di una squadra italiana, Vieira ha fatto sapere che sarà presente a Monaco di Baviera per assistere al match tra i campioni d’Italia e quelli francesi.

Queste sono alcune delle sue parole: “Andrò a Monaco per la finale. Da bambino arrivai a Parigi e mi piacque subito il Psg. Dentro di me c’è anche una parte interista. A Milano è stato un periodo meraviglioso. Credo che meriterebbe di vincere l’Inter per quello che ha fatto negli ultimi anni. Comunque vada, sarò felice“.