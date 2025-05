“Fino a 1 miliardo di euro”: regalo per Inter e Juve dalla Fifa | C’entra il mondiale per club

Juventus vs Inter - Foto Lapresse - Interdipendenza.net

L’Inter e la Juventus si apprestano a incassare una cifra enorme grazie alla loro partecipazione alla prima edizione del Mondiale per Club

L’Inter e la Juventus si preparano agli ultimi 180 minuti di questo avvincente campionato. I nerazzurri sono tornati a credere allo scudetto dopo il passo falso del Napoli, bloccato sul pari al Maradona dal Genoa. La vittoria sul campo del Torino ha permesso agli uomini di Inzaghi di portarsi a un punto di distanza dai partenopei, adesso attesi alla tosta trasferta di Parma, con i nerazzurri che sognano il sorpasso al fotofinish.

I bianconeri sono andati vicini alla vittoria sul campo del Bologna che a Roma contro la Lazio ma i due pari conquistati consentono di avere il destino nelle proprie mani.

Basterà battere l’Udinese e il Venezia per centrare la qualificazione alla prossima Champions League, obiettivo minimo di una stagione dal bilancio appena sufficiente.

Per le due squadre più titolate d’Italia, la stagione non finirà a breve ma proseguirà con la partecipazione alla prima edizione del Mondiale per Club, che si svolgerà dal 14 giugno al 13 luglio negli USA.

Una cifra da capogiro, i bianconeri e i nerazzurri proveranno a vincere il torneo

Una competizione che, oltre al prestigio degli avversari, aiuterà le due società con ricavi degni di nota e con un montepremi complessivo pari a un miliardo di dollari, come comunicato dalla Fifa, che sprona ad arrivare in fondo, data la possibilità di rimpinguare il proprio portafoglio in vista della campagna acquisti di quest’estate.

Una ghiotta occasione per sbaragliare la concorrenza in serie A e diventare protagoniste della prossima sessione di mercato, potendo ingaggiare giocatori di valore e rinforzare il proprio organico, senza dovere fare dei sacrifici in uscita.

Inter e Juventus sorridono con i ricavi provenienti dal Mondiale per Club

Per l’Inter e la Juventus sono previsti ricavi che vanno dai 12 ai 36 milioni solo per la semplice partecipazione al torneo americano e il tutto sarà destinato a salire nel caso di passaggio del girone eliminatorio e dei turni successivi.

Una condizione ottimale che spingerà Inzaghi e Tudor a prendere sul serio una manifestazione che debutta nel panorama calcistico internazionale e che arriva al termine di un’annata mai così dispendiosa sul piano fisico e mentale.