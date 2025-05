Inter-Lazio, Baroni spera di recuperare un titolare

Domenica sera si giocherà Inter-Lazio, partita fondamentale per i destini di entrambe le squadre. I nerazzurri, dopo il pareggio del Napoli con il Genoa, sono tornati in corsa per lo scudetto e vorranno provarci fino alla fine. Per quanto concerne i biancocelesti, l’obiettivo è conquistare i tre punti per credere, fino alla fine, alla prossima Champions League. Sarà un match ad alta intensità con Baroni che dovrà rinunciare a Zaccagni e Pellegrini per squalifica.

La speranza del tecnico della Lazio è quello di recuperare un big considerando l’importanza del match. Stiamo parlando di Tavares, elemento fondamentale nel sistema di gioco di Baroni ma che ha vissuto una stagione veramente complicata. Dopo l’ottimo impatto avuto in Italia, il difensore ha avuto una brusca frenata complici anche i vari infortuni. Il recupero di Tavares sarebbe importantissimo per avere una soluzione in più a livello offensivo.

Lazio, Baroni e il dubbio Tavares: l’alternativa di Baroni

L’incertezza Tavares verrà risolta, probabilmente, nelle ultime ore di vigilia. Baroni dovrà considerare diversi fattori tra cui le condizioni non ottimali del giocatore in questo ultimo periodo. La partita però è troppo importante e, proprio per questo, si potrebbe decidere di correre un rischio. In alternativa, sulle corsie dovrebbero agire Lazzari e Marusic.