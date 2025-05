“Lo Scudetto è rubato”: Inter, parole scioccanti del presidente | Ce l’ha ancora con gli arbitri

Il presidente dell’Inter tira di nuovo in ballo un campionato che è stato deciso con un episodio controverso, colpevole la terna arbitrale

L’Inter ha cambiato proprietà da un anno, con gli americani Oaktree che hanno acquisito le quote della famiglia Zhang, che ha lasciato ingenti debiti in eredità, che stanno inficiando sul progetto di crescita della società, con la squadra ben costruita da Beppe Marotta ma con disponibilità economiche limitate.

Prima di questi investitori stranieri il club nerazzurro è stato in mano a Massimo Moratti, che ha regalato ai tifosi uno storico Triplete nel 2010, con Josè Mourinho in panchina e con un organico competitivo in ogni zona del campo.

Nel corso di un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, l’ex presidente ha ripercorso i suoi anni alla guida del club, a partire dal mercato: “L’acquisto del quale vado più fiero è Pirlo, fu una trattativa condotta in prima persona. Al presidente del Brescia avevo detto che bisognava chiudere in fretta, così firmai il contratto in ascensore“.

Andrea è stato poi ceduto ai cugini del Milan, un errore di cui si pente e che mette in correlazione con Hakan Calhanoglu, che ha compiuto il percorso inverso e che si è imposto come uno dei registi migliori d’Europa.

La storica rivalità tra Juventus e Inter prima e dopo Calciopoli

Nella lunga chiacchierata, ha avuto un certo spazio la rivalità con la Juventus: “Toglieva speranze per quello che c’era dietro e in quel senso faceva disperare. Quando siamo riusciti ad andare oltre abbiamo vinto tutto“.

Calciopoli è stato un viatico fondamentale per tornare in alto: “Rimane una delle più brutte pagine del calcio italiano, un periodo da dimenticare“.

Un errore che non è ancora stato perdonato e che è costato lo scudetto

Moratti non ha ancora dimenticato la mancata vittoria del campionato del 1998, affermando che quei ragazzi erano meravigliosi, che era molto affezionato a loro e che non vinsero lo scudetto solo per una ladrata.

L’episodio in questione è il mancato rigore assegnato su fallo di Iuliano nei confronti di Ronaldo nello scontro diretto che decise la volata per il titolo, con i bianconeri che arrivavano a quel match con un solo punto di vantaggio.