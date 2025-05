“Simone Inzaghi ha scelto Manchester”: il rinnovo non è servito a niente | Firma entro il 31 maggio

La carriera dell’allenatore dell’Inter può continuare in Premier League, dopo la finale di Champions sarà deciso il suo futuro

L’Inter ha sprecato forse l’ultima occasione per sorpassare il Napoli in testa alla classifica e si appresta a vivere gli ultimi 90 minuti di questo campionato con un punto da recuperare nei confronti della capolista, impegnata in un Maradona già gremito in ogni ordine di posto con il Cagliari, già certo della permanenza in serie A.

I nerazzurri non sono andati oltre il pari con la Lazio, nonostante siano andati per due volte in vantaggio. Decisiva per spegnere le speranze scudetto la doppietta di Pedro e l’errore sotto porta di Marko Arnautovic.

L’Inter cercherà di vincere a Como per poi concentrare le proprie residue energie fisiche e mentali in direzione di Monaco di Baviera e della finale di Champions League, prevista per il 31 maggio contro il Psg.

A giugno, invece, parteciperà alla prima edizione del Mondiale per Club, con in palio un ricco montepremi che potrebbe consentire alla proprietà di sanare i debiti ereditati dalla precedente gestione, oltre a finanziare alcune operazioni in entrata.

Inzaghi resta all’Inter? Le sirene della Premier preoccupano la curva

Ma ciò che tiene banco è anche la permanenza di Simone Inzaghi al timone di una squadra che ha plasmato a sua immagine e somiglianza, con la capacità di sfruttare ogni uomo a disposizione, con un ragionato turnover che ha dato spesso i suoi frutti.

I risultati conquistati da parte del tecnico emiliano sono sotto l’occhio di tutti, tanto che i tifosi temono che possa scegliere di fare un’esperienza all’estero, in particolare modo in Premier League.

Il Manchester pensa a Inzaghi per tornare a vincere

Un timore che è confermato dall’interesse che nutre nei confronti del mister italiano il Manchester United, che aveva pensato a lui per sostituire Erik Ten Hag, prima di optare per Amorim.

Il portoghese può salvare il suo posto vincendo l’Europa League, in una finale tutta inglese che vedrà i Red Devils di fronte al Tottenham, ma ha chiuso il campionato con il peggiore posizionamento della storia del glorioso club dell’Old Trafford. Inzaghi si troverebbe a ereditare una panchina molto pesante e a una sfida rischiosa e affascinante al tempo stesso, quella di riportare in alto una società che ha dominato la scena mondiale fino a 15 anni fa.