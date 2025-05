Non si sono allenati neanche oggi: Inzaghi ha le mani nei capelli | Recupero impossibile per venerdì

Pessime notizie per mister Inzaghi, nemmeno oggi si sono allenati: difficile, a questo punto, recuperarli per venerdì sera

L’ultima speranza è datata venerdì 23 maggio: vincere a Como contro i lanari di Fabregas e sperare che il Cagliari compia il miracolo, allo stadio “Maradona”, contro la capolista Napoli.

L’Inter, per dimenticare il passo falso di domenica contro la Lazio, deve necessariamente vincere ed incrociare le dita in merito a quello che accadrà a Fuorigrotta. Anche se l’atmosfera, soprattutto tra i tifosi, non è affatto delle migliori.

A dire il vero nemmeno mister Inzaghi, apparso nervoso nel match contro i biancocelesti (sia lui che il collega Baroni espulsi), si aspettava un passo falso del genere. Le pessime notizie, per il manager piacentino, non sono affatto finite qui.

In vista del match di venerdì sera arrivano importanti aggiornamenti sulle condizioni di alcuni calciatori. Gli stessi che potrebbero seriamente non essere a disposizione. Anche se non è detta ancora l’ultima parola.

Inter, la speranza è l’ultima a morire: mister Inzaghi incrocia le dita per venerdì

Contro la Lazio non hanno potuto dare il loro contributo due pedine importanti nello scacchiere di gioco dell’Inter: stiamo parlando di Lautaro Martinez e Davide Frattesi. I due, nelle ultime ore, hanno effettuato lavoro personalizzato sul campo in quel di Appiano Gentile. Inzaghi spera di poterli inserire nella lista dei convocati per l’ultimo impegno di campionato in casa del Como. L’obiettivo, infatti, è quello di fargli mettere minuti nelle gambe in vista dell’imminente finale di Champions League, contro il PSG, del 31 maggio.

Il “Toro” sta facendo di tutto per ritornare a disposizione e, di conseguenza, riprendersi in mano la sua Inter. Nelle prossime ore dovrebbero arrivare importanti aggiornamenti sulle sue condizioni e, soprattutto, capire se potrà farcela oppure no. La speranza di poterlo vedere in campo a Como, almeno per uno spezzone di partita, c’è eccome. Anche se è ancora da chiarire se lo farà da titolare oppure da subentrato. La cosa importante, però, per il mondo nerazzurro è quello di averlo a completa disposizione per Monaco di Baviera.

Ultimi aggiornamenti da Appiano Gentile, Inzaghi sempre più speranzoso

Anche Frattesi sembra aver, quasi del tutto, smaltito i problemi addominali di questi giorni. Di conferme ufficiali, in merito alla loro presenza per venerdì sera, non ce ne sono ancora. A questo punto, però, aumentano le speranze per poterli vedere in campo a lottare ed onorare la maglia nerazzurra. Speranze, quindi, anche per il centrocampista che può giocare qualche minuto a Como.

Non dovrebbero esserci problemi, invece, in merito alla loro presenza per la finale di Champions. Complicata, invece, la situazione legata a Benjamin Pavard. Il nazionale francese, fermo dal 27 aprile per una distorsione alla caviglia sinistra durante il match perso in casa contro la Roma, non ha ancora recuperato del tutto. Si complica, sempre di più, secondo la “Gazzetta dello Sport” vederlo in campo per il 31 maggio.