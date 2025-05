Mister, vieni in Arabia: Inzaghi non può rifiutare la proposta | Hanno vinto di nuovo i soldi

I soldi hanno nuovamente messo da parte la passione: anche Inzaghi vola in Arabia, pronto per lui uno stipendio faraonico

Simone Inzaghi è pronto a lasciare l’Italia e la Serie A e ad approdare in Arabia Saudita, in Saudi Pro League. Scrive la notizia derivante da fonti arabe la gazzetta.it, che spiazza totalmente i tifosi nerazzurri nel momento più delicato della loro stagione.

L’annata del Biscione è stata un vero e proprio rollercoaster di emozioni. Sono partiti da favoriti in tutte le competizioni Nazionali e tra le favorite per la UEFA Champions League, un’enorme responsabilità che però stanno ripagando attraverso i risultati sul campo.

Stanno lottando ed hanno lottato in ogni torneo fino all’ultimo respiro. Hanno raggiunto la finale di Supercoppa Italiana, sono arrivati in semifinale di Coppa Italia, si giocano lo Scudetto all’ultima giornata e sono nella finale della massima competizione europea per club.

Il tutto si deciderà nel giro di una decina di giorni. Venerdì 23 giocheranno l’ultima gara di Serie A con il Como ma dipenderà anche e soprattutto da cosa farà il Napoli di Antonio Conte, al momento a +1, contro il Cagliari, e Sabato 31 l’ultima gara contro il Paris Saint-Germain di Luis Enrique.

Ultime partite

A prescindere dagli esiti, quella dell’Inter sarà stata una stagione da incorniciare. Certo, tornare a mani vuote sarebbe una delusione complicata da digerire ma, Barcellona a parte, quasi nessun club dell’intero panorama calcistico mondiale è riuscito a tener lo stesso ritmo.

Gran parte dei meriti vanno dati al mister piacentino, che vorrebbe chiudere in bellezza la sua avventura in nerazzurro. Nei 4 anni alla guida della società con sede in Viale della Liberazione ha vinto 1x Serie A, 2x Coppa Italia e 3x Supercoppa Italiana. Manca la ciliegina sulla torta per essere proclamato tra i migliori tecnici della storia del club.

Battute finali

Tornando ai rumours, la squadra interessata all’ex Lazio è l’Al-Hilal. Si vocifera che il Presidente Fahad Bin Saad Bin Nafel avrebbe già parlato con Inzaghi e l’avrebbe addirittura già convinto a trasferirsi in Medio Oriente nei primi di Giugno, senza neanche disputare il Mondiale per Club.

Sembra che sia stata messa sul piatto un’offerta irrinunciabile, che arriva una sola volta nella vita. Per lui è pronto un contratto triennale con uno stipendio da 20 milioni di euro a stagione, una cifra che mette attualmente in stand-by la trattativa per il rinnovo con l’Inter. Si attende il finale di stagione per poi conoscere quel che sarà il suo futuro, che dopo le ultime ore sembra esser sempre più lontano dal tricolore.