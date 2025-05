Inter-Barcellona: l’annuncio su Lewandowski è arrivato stamattina | Svelato l’11 titolare

Verso Inter-Barcellona, arriva il tanto ed atteso annuncio su Robert Lewandowski: rivelate le condizioni dell’attaccante

Sia l’Inter che il Barcellona, nell’ultima giornata dei loro rispettivi campionati, hanno ottenuto una vittoria. Molto sofferta per quanto riguarda i blaugrana che, sul campo del Valladolid, hanno dovuto rimontare lo svantaggio iniziale.

Le due squadre, nelle prossime ore, si affronteranno in vista del match di ritorno valido per la semifinale di Champions League. Una partita che promette spettacolo e tanti gol. Proprio come è accaduto all’andata con un 3-3 che ha fatto divertire gli amanti del calcio.

Un po’ meno i due allenatori che, in questi giorni, hanno lavorato parecchio sulle difese. In casa Barcellona, nel frattempo, arrivano importanti aggiornamenti per quanto riguarda le condizioni di uno dei grandi assenti dell’andata, vale a dire Robert Lewandowski.

Sul nazionale polacco, infatti, arrivano importanti notizie da parte di fonti e media catalani. Gli stessi che hanno rivelato come si sente fisicamente e se ce la farà, oppure no, ad essere inserito nella lista dei convocati da parte del tecnico Flick.

Verso Inter-Barcellona, novità sulle condizioni di Lewandowski: le ultime

Il Barcellona è arrivato in quel di Milano per preparare, al meglio, la partita di ritorno contro i campioni d’Italia. Non servono calcoli per Flick: per andare in finale serve solo ed esclusivamente la vittoria. Magari con un Lewandowski dall’inizio? Sul nazionale polacco, infatti, il manager tedesco in conferenza stampa è apparso molto fiducioso.

I media catalani, infatti, sono speranzosi del fatto che il bomber polacco parta titolare nella sfida di martedì sera. Altrimenti, nel caso in cui non dovesse garantire i 90 minuti, partirà dalla panchina per lasciare spazio ad un Ferran Torres in straordinaria forma (autore del gol del momentaneo 2-2).

Lewandowski, ultime sulle condizioni del bomber polacco

Ricordiamo che il classe ’88 ha dovuto rinunciare al match di andata per infortunio: lesione al muscolo semitendinoso della coscia sinistra. Il tutto avvenuto dopo la partita di campionato disputata, alcune settimane fa, dal Barcellona contro il Celta Vigo.

Tutto da capire, quindi, se Lewa giocherà dal 1′ minuto oppure no. Per quanto riguarda Gavi, uscito a 10 minuto dal termine del match contro il Valladolid, non ci sono preoccupazioni. Tra i pali ci sarà ancora Szczesny dopo il ritorno di Ter Stegen. Ancora fermo Alejandro Balde. Al suo posto giocherà uno tra Gerard Martin o Inigo Martinez.