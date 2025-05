Inzaghi torna a sorridere: due titolari sono tornati per il Barcellona | ZERO infortuni a San Siro

Buone notizie per l’allenatore nerazzurro: recuperato in tempo per la semifinale contro i blaugrana.

Manca davvero poco alla semifinale di Champions League tra Inter e Barcellona: la partita più importante dell’intera stagione nerazzurra.

Dopo lo spettacolare 3-3 dell’andata quindi si deciderà tutto a San Siro in una notte che promette spettacolo.

Solo poche ore prima del calcio di inizio, quindi. Inzaghi firmerebbe volentieri per averne almeno 24 in più e concedere un giorno di riposo extra a Lautaro Martinez.

Ma per la partita di martedì ci saranno sicuramente due recuperi importanti che faranno la differenza.

Saranno a disposizione

Buone notizie per Simone Inzaghi: per la partita contro il Barcellona il tecnico piacentino avrà a disposizione Pavard. Il difensore francese potrà essere utilizzato fin dall’inizio o a partita in corso – con la speranza che il suo ingresso significhi la volontà di dover difendere un risultato positivo per l’Inter. Non una notizia scontata, visto che il ritorno del 29enne è stato una delle incognita che hanno caratterizzato l’avvicinarsi alla partita più importante dell’anno.

Le buone nuove potrebbero però essere finite qui, almeno per l’Inter: tra i convocati di Hansi Flick ci sarà infatti Robert Lewandowski. L’attaccante sembra essere pienamente recuperato dopo l’infortunio muscolare che lo ha messo ko prima del match di andata giocata all’Estadio Olimpico. La punta 36enne potrebbe partire già dal primo minuto accanto al fenomeno Yamal e costituisce una delle numerose carte da giocare per quanto riguarda il reparto offensivo.

La situazione infortuni

Tornando a parlare di ciò che accade in casa Inter, l’attenzione dei tifosi e degli addetti ai lavori è ovviamente rivolta alle condizioni fisiche di Lautaro Martinez. L’argentino ha saltato l’ultima di campionato contro il Verona e sta facendo di tutto per recuperare dell’elongazione ai flessori della coscia sinistra. Sarà la seduta di rifinitura ad Appiano Gentile a stabilire se la punta potrà essere convocata da Inzaghi.

Per quanto riguarda il Barcellona, Flick perde il terzino destro Koundé e non recupera Balde, anche lui terzino. Questo vuol dire che il tecnico tedesco sarà costretto a schierare dal primo minuto probabilmente il giovane Eric Garcia.