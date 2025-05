Il giocatore era a San Siro, ladri in casa durante la partita | Gli hanno portato via tutti i soldi

Ennesimo furto in casa del calciatore che, in quel momento, si trovava allo stadio San Siro: gli hanno portato via di tutto

Gli hanno portato via di tutto lasciandolo, ovviamente, senza parole. Stessa reazione avuta dalla compagna e resto della famiglia.

L’ennesimo furto avvenuto in casa di calciatori famosi mentre gli stessi erano impegnati a svolgere il proprio lavoro.

Vittima, questa volta, il calciatore che si trovava allo stadio “San Siro“. Al ritorno a casa, però, la spiacevole sorpresa.

I ladri si sono intrufolati nella sua abitazione ed hanno rubato tutti gli oggetti di valore. La polizia è arrivata immediatamente sul posto.

Ennesimo furto avvenuto in casa, rubati tutti gli oggetti di valore al calciatore

Una vicenda datata quasi quattro anni fa ma che continua a fare molto rumore. Ovvero quella che ha visto, come vittima, Stefano Sensi. L’ex centrocampista dell’Inter, attualmente al Monza, è stato derubato in casa pochi giorni prima di Natale. Era il 22 dicembre del 2021. In quel periodo il centrocampista stava disputando il match di campionato tra i nerazzurri ed il Torino nell’impianti sportivo lombardo. Approfittando della sua assenza i ladri sono entrati in azione nella zona Gae Aulenti, nel pieno centro di Milano.

Secondo quanto annunciato da alcune fonti e media pare che i delinquenti siano entrati da una porta finestra. Quello che hanno rubato è a dir poco inimmaginabile: gioielli, orologi (anche un Patek Philippe dal valore di decine di migliaia di euro), borse appartenenti alla moglie del calciatore, l’influencer Giulia Amodio. Il totale della refurtiva? Ben 200mila euro. Una volta arrivati, sul posto, le forze dell’ordine il calciatore ha sporto denuncia. Pochi giorni prima era toccato ad un altro suo collega, Adam Ounas, ex Napoli, rapinato nel garage di casa sua.

Ladri in casa del nerazzurro, bottino da 200mila euro: scattano gli arresti

In merito a quanto accaduto la polizia, nel corso delle indagini, è riuscita a rintracciare due malviventi. Si tratta di due rom croati, all’epoca dei fatti di 21 e 36 anni, che seguivano i movimenti dei vip sui social network.

In base a dove si trovassero i delinquenti entravano in azione nelle loro abitazioni. Si tratta, appunto, dei cosiddetti “ladri acrobati” che hanno terrorizzato i vip di Milano. Tra le vittime anche Hakan Calhanoglu e l’influencer Chiara Biasi. Gli autori dei furti avrebbero effettuato un bottino che supera il mezzo milione di euro.