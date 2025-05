Squalifica UFFICIALE in serie A: il tribubale “rovina” la lotta Scudetto

E’ arrivato il comunicato ufficiale, la stangata è pesantissima: arrivano le squalifiche, la lotta Scudetto è compromessa

Siamo oramai agli sgoccioli, manca pochissimo prima che la stagione termini e dia spazio al Mondiale per club. Ci troviamo nella fase più calda dell’annata, dove si deciderà quale squadra riuscirà ad alzare il tricolore e ad aggiungerlo in bacheca.

Nella nostra Serie A, ad oggi il campionato oggettivamente più competitivo al mondo, lottano al vertice due delle ultime scudettate. Si tratta di Napoli e Inter, che continuano a sorpassarsi l’una con l’altra senza dimostrare la minima intenzione di mollare un centimetro.

Ad oggi, analizzando la classifica, gli Azzurri mantengono la vetta. Dopo aver trascorso un mese di Febbraio complicatissimo durante il quale ha lasciato alle spalle moltissimi punti, sono riusciti a recuperarli ad Aprile, agganciando la vetta e sfruttando lo sbandamento dei nerazzurri.

E’ stata decisiva la crisi che ha coinvolto nelle ultime settimane la squadra di Simone Inzaghi. Prima la sconfitta con il Bologna, poi il pesantissimo 0-3 in finale di Coppa Italia contro il Milan ed infine lo 0-1 allo Stadio Giuseppe Meazza contro la Roma.

Squalifica in arrivo

Non solamente i risultati condizioneranno questa battaglia tra le parti. Proprio nelle ultime ore è stato emanato un comunicato ufficiale dalla FIGC, secondo il quale due pedine cruciali di una delle due rose sono state squalificate per una giornata.

Nello specifico, si tratta di due componenti dello spogliatoio del Biscione, che oltre ad un’ammenda che va dai 15 ai 30 mila euro, hanno ricevuto uno stop di una giornata. Decisione che comporterà la loro non presenza nella gara contro il Verona, partita che non potranno sbagliare se non vogliono consegnare il trofeo ai diretti rivali.

Patteggiamento concordato

I suddetti sono Hakan Calhanoglu e Simone Inzaghi. Il centrocampista ed il tecnico dell’Inter hanno deciso di patteggiare con la Procura Federale della FIGC in merito all’Inchiesta nata mesi fa sui possibili rapporti fra gli ultras delle Curve di Milano ed i giocatori.

Nello specifico, hanno violato due articoli del codice della Giustizia Sportiva. L’articolo 4, (lealtà, probità e correttezza relativa ai comportamenti dei tesserati) e l’articolo 25 comma 10 (divieto di avere rapporti con esponenti di gruppi o gruppi di sostenitori che non facciano parte di associazioni convenzionate con le società). Due assenze pesantissime nel momento più delicato della stagione: adesso starà ai nerazzurri incassare il colpo e ritornare ai loro livelli per raccogliere i frutti di quest’annata.