UFFICIALE, si ferma il campionato: partita cancellata all’improvviso | si recupera a maggio

Questa volta non ci sono le possibilità di giocare. Arriva l’annuncio ufficiale: la partita è stata cancellata.

Alla fine non c’è stato nulla da fare: il match di campionato non potrà essere giocato e tutto sarà rinviato a maggio.

Colpa dell’inaspettato e assurdo blackout che ha colpito gran parte della Spagna e le cui cause sono ancora sconosciute.

Un problema che ha costretto il Governo locale a diramare l’emergenza nazionale e che ha avuto ripercussioni anche nel mondo dello sport.

La mancanza di elettricità e soprattutto l’incertezza che sta caratterizzando questi giorni difficili per tutto il Paese iberico ha infatti portato ad una decisione difficile, ma inevitabile.

Niente match, si recupera a maggio

Sono ore frenetiche quelle ci separano da uno dei big match più importanti di tutto il mese: Barcellona-Inter. A causa del gravissimo blackout nazionale la partita di Champions potrebbe essere segnata da problemi al trasporto locale e internazionale, oltre che a tutte le altre complicazioni inerenti alla mancanza di elettricità.

Intanto è arrivata l’ufficialità relativa alla cancellazione del match tra Almeria e Racing Club Ferrol, partita della Serie B spagnola inizialmente in programma nella serata del 28 aprile alle 20:30. La decisione è stata presa per via “delle conseguenze speciali derivanti dall’interruzione di corrente che ha scosso l’intero Paese”. A comunicarlo è stato lo stesso club dell’Almeria che ha informato che la scelta è stata presa a seguito di un incontro tra il direttore di gara, la squadra arbitrale, le due società e i rappresentanti delle Forze di sicurezza dello Stato”. La partita potrebbe essere posticipata al 30 aprile, ma con ogni probabilità verrà giocata a maggio.

Le conseguenze per la partita di Champions

Ovviamente però l’attenzione è tutta sull’incontro di Coppa dei Campioni tra i blaugrana e i nerazzurri previsto per mercoledì sera. L’arrivo degli uomini di Simone Inzaghi è previsto nel primo pomeriggio del 29 aprile, ma non è escluso che posano esserci dei problemi legati al viaggio Milano-Barcellona.

Resta da capire se la situazione in Spagna potrà tornare alla normalità già nelle prossime ore, permettendo all’Inter un viaggio tranquillo: condizione fondamentale viste le due recenti sconfitte in Coppa Italia e campionato, rispettivamente contro Milan e Roma.