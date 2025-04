Marotta soffia l’allenatore al Milan: trovato l’erede di Inzaghi per il 2026 | Mercato già deciso

Marotta gioca d’anticipo e fa lo sgarro ai rivali di sempre: ha già l’accordo con il tecnico preferito dei rossoneri

Si sa, il lavoro dei Dirigenti Sportivi non è come quello degli altri. Bisogna essere sempre con la mente avanti di mesi o addirittura anni, così da pianificare il futuro del club e far sì che vada tutto secondo i piani e gli obiettivi prefissati dai proprietari.

Ed è ciò di cui si sta occupando Giuseppe Marotta. Sta studiando come rafforzare l’Inter nelle prossime sessioni di calciomercato e dunque come renderla ancor più competitiva al fine di riuscire a vincere tutte le competizioni da disputare.

Ed è proprio ciò che è mancato in questa stagione. Nonostante i nerazzurri vantino tra le migliori rose d’Europa, non sono ancora pronti per riuscire a competere in tutto, come dimostrato nelle gare disputate nelle ultime settimane.

Indubbiamente la pressione psicologica è difficile da sostenere ma è mancata soprattutto la componente fisica e qualitativa. Fattori fondamentali, che non essendo presenti han fatto sì che l’Inter in pochi giorni potesse dire addio al Triplete.

Rischio zero titoli

Dopo esser usciti dalla Coppa Italia perdendo per 0-3 in semifinale contro il Milan di Sérgio Conceição, non hanno collezionato nessun punto nelle ultime due partite di Serie A. Prima con il Bologna di Vincenzo Italiano e poi con la Roma di Claudio Ranieri, permettendo il sorpasso al Napoli di Antonio Conte.

Se gli azzurri manterranno questo ritmo, la rosa di Simone Inzaghi dovrà dire addio allo Scudetto. A ciò si aggiunge l’estrema difficoltà nel vincere la Champions League dato le avversarie rimanenti. E’ tutto da vedere ma c’è seriamente il rischio che il Biscione termini l’annata con zero titoli.

Caccia al sostituto

Non vincere un trofeo implica dire addio a fine stagione al club. Una situazione impensabile fino a poco fa ma che adesso potrebbe concretizzarsi dato che in un club come l’Inter non è ammesso sbagliare. Pertanto la società si sta già guardando intorno, cercando chi potrà essere il suo sostituto.

Tra i tanti profili visionati, chi piace moltissimo è Vincenzo Italiano. L’ex Fiorentina, dopo aver condotto proprio la Viola a tre finali, una di Coppa Italia e due di Conference League, sta disputando una stagione clamorosa alla guida del Bologna. I rossoblù nonostante l’addio di Thiago Motta, Riccardo Calafiori e Joshua Zirkzee lottano per finire tra le prime 4 ed hanno raggiunto la finale di Coppa Italia. Il suo avversario sarà il Milan, che saluterà il mister portoghese a fine stagione ed aveva visto proprio in Italiano il perfetto subentrante. Dunque è Derby anche extra campo tra Milan e Inter per aggiudicarsi il nuovo allenatore, con i nerazzurri che si stan già muovendo per bloccarlo entro Giugno.