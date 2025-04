“Marotta al telefono con Allegri”: è successo dopo Inter-Roma | Inzaghi ha fatto le valigie

Il futuro di Inzaghi è destinato ad essere lontano dall’Inter. Dopo la Roma Marotta è su tutte le furie: chiamato immediatamente Allegri

Da quattro titoli a zero il passo è breve. E’ questa la circostanza in cui è coinvolto Simone Inzaghi, che nelle ultime due settimane è passato ad essere uno dei potenziali migliori allenatori della storia dell’Inter a dover fare le valigie.

La sconfitta per 0-1 contro la Roma di Claudio Ranieri è stata una vera e propria mazzata per i nerazzurri. Seconda sconfitta consecutiva in campionato dopo quella subita contro il Bologna di Vincenzo Italiano, che ha permesso il sorpasso al Napoli di Antonio Conte.

A ciò si aggiunge il pesantissimo 0-3 subito in semifinale contro il Milan di Sérgio Conceição, che ha significato addio alla Coppa Italia. I rossoneri sono stati un vero e proprio incubo per loro: 5 Derby disputati quest’annata, zero vittorie e 2 trofei persi comprendendo la Supercoppa Italiana.

In Italia si è passati in una settimana dall’Olimpo alle ceneri. Lo stesso potrebbe accadere in Europa, dove affronteranno il Barcellona di Hansi Flick nel loro momento peggiore. Sono totalmente a terra sia fisicamente che mentalmente, a differenza dei blaugrana ancora imbattuti nel 2025 e reduci dalla vittoria della Copa del Rey.

Futuro in bilico

Riassumendo il tutto, l’Inter dal poter vincere il Triplete potrebbe seriamente rischiare di tornare a casa a mani vuote. Certamente lottare su tutti i fronti fino alla fine è da ricordare ma se non vinci nulla, dal più grande sogno diventa il peggiore degli incubi.

Non è escluso dunque che se la squadra dichiarata favorita in Italia ad inizio stagione e tra le migliori d’Europa non vinca nulla, Inzaghi debba dire addio. Ha reso lui il Biscione nuovamente grande ma arrivati a questo livello non è più concesso sbagliare.

Riunione tra vecchi amici

Giuseppe Marotta, Ds e Presidente dei nerazzurri, si sta già adoperando. Una figura come lui non può che lavorare mesi prima per pianificare il futuro del club, motivo per cui si starebbe già muovendo per bloccare il sostituto di Inzaghi, con tutte le voci che conducono ad una clamorosa reunion.

Il nome in cima alla lista è Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese si presenterebbe con uno straordinario biglietto da visita dato che allena da sempre in Serie A ed ha vinto tutto sia alla guida del Milan che della Juventus. Mancherebbe proprio l’Inter, rosa forte e tra l’altro già costruita sul suo modulo preferito, due fattori coi quali ‘Max’ difficilmente fallisce l’obiettivo. Insomma, se il tecnico piacentino dovesse salutare una volta per tutte, è già pronto chi dovrà subentrare, e per i tifosi nerazzurri non è affatto una brutta notizia dato che parliamo di uno dei mister più vincenti della storia della Serie A.