Conceição è disperato: la notizia peggiore arriva dall’infermeria | Salta il Bologna

Continuano ad esserci brutte notizie per Conceição ed il suo Milan: un altro titolarissimo ko, salterà il Bologna

Il recente stato di forma del Milan conferma quanto la loro stagione sia una delle più strane della loro storia. Nel giro di 8 mesi si son visti 3 allenatori diversi sulla panchina rossonera e degli alti e bassi nel loro rendimento in campo che nessuno è riuscito a capire.

Dal fallimento di un intero mercato estivo e di Fonseca alla vittoria della Supercoppa Italiana con Sérgio Conceição. Sempre col portoghese, tante gare perse in Serie A, fuori dalla UEFA Champions League per mano della Dinamo Zagabria e del Feyenoord ma finale di Coppa Italia raggiunta.

Non riusciranno dunque a qualificarsi per la prossima Champions League essendo attualmente noni ma potrebbero aggiungere in bacheca due trofei al termine di quest’annata. Un vero e proprio paradosso che sembra utopico ma è la realtà dei fatti.

La finale, ottenuta mediante ad un netto 0-3 nella gara di ritorno contro l’Inter di Simone Inzaghi, si disputerà il 14 Maggio allo Stadio Olimpico. L’avversario sarà il Bologna di Vincenzo Italiano, protagonista di una delle stagioni migliori della storia del club rossoblu.

Partita di fondamentale importanza

E’ una gara che vale tutto per il Diavolo. Non vale unicamente la gloria di alzare la coppa dopo oltre 20 anni, l’ultima risale all’annata 2002/2003, ma significherebbe riuscire a qualificarsi per l’Europa League, risultato quasi impossibile da ottenere attraverso il campionato.

La testa del Milan e del suo allenatore è già lì. L’obiettivo è arrivare quanto più in forma a quella gara per poter salvare una stagione che è stata sino ad ora disastrosa e riacquistare la fiducia dei propri tifosi. Non è più concesso sbagliare.

Brutte notizie dall’infermeria

Conceição spera di avere tutti a disposizione per quel match ma sino ad ora non stanno arrivando buone notizie dall’infermeria. Durante il riscaldamento della gara vinta successivamente per 0-2 contro il Venezia di Eusebio Di Francesco, Luka Jović, protagonista assoluto contro i nerazzurri con una doppietta, ha dato forfait.

Il bomber serbo ha accusato un fastidio acuto alla schiena, che l’ha costretto a non disputare la partita e a far subentrare al suo posto Tammy Abraham. In questi giorni sta svolgendo un lavoro differenziato per rientrare quanto prima ma non è certo che torni per la finale. L’obiettivo è farlo riposare e preservarlo anche nella sfide contro il Genoa ed il Bologna in Serie A, così da evitare ricadute. Il Diavolo farà dunque all-in: vuole tutti al meglio sia fisicamente che mentalmente per vincere questa coppa.