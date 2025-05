Dramma in serie A: “infarto durante la festa” | Condoglianze ufficiali della Lega, era giovanissimo

La Lega Serie A ha espresso le sue più sentite condoglianze per il calciatore: è passato giovanissimo a miglior vita

Non è proprio uno dei periodi migliori per il campionato di Serie A. E’ arrivato il comunicato ufficiale da parte della Lega sui suoi profili ufficiali: è stata registrata l’ennesima scomparsa di un atleta, che ci lascia giovanissimi a causa di un infarto.

La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno, facendo gelare il sangue dei propri compagni e non solo. Tutti sono rimasti sbalorditi dal comunicato, dato che nessuno si sarebbe mai aspettato che venisse a mancare da un momento all’altro.

Ciò che rende ancora più straziante l’accaduto è che la vittima stava festeggiando con la sua famiglia. Un clima di gioia e spensieratezza che improvvisamente si è trasformato in un vero e proprio incubo, che difficilmente riusciranno a cancellare dalla loro memoria.

Mentre si stava divertendo e ballava a ritmo di musica, ha avuto un malore. Nonostante sia stato prontamente soccorso dai familiari, portato in Ospedale, e ricoverato ed intubato dai medici, non è stato possibile salvarlo, rendendo tutti gli sforzi vani.

Addio al centrocampista

Dopo innumerevoli tentativi a vuoto, il corpo sanitario è stato costretto a dichiarare il decesso alla famiglia. Era conosciutissimo in patria, tant’è che tutto il popolo si è stretto intorno alla loro perdita, inviandogli centinaia di messaggi di condoglianze e di saluti.

Anche la Federazione ci ha tenuto a lasciare un messaggio: “La sua scomparsa lascia un vuoto nei cuori di coloro che lo conoscevano e lo ammiravano. La sua eredità come calciatore e allenatore continuerà a vivere nella memoria dello sport”.

Dramma in Serie A

ll nome della vittima è Jorge Bolano, che all’età di 47 anni è passato a miglior vita. Dopo aver esordito nell’Atletico Junior e diverse stagioni ad alto livello, si è meritato la convocazione dalla Nazionale maggiore della Colombia ai Mondiali del 1998.

La competizione ha rappresentato un’incredibile opportunità di farsi notare nel calcio europeo, tant’è che l’anno successivo si è trasferito in Italia. Fu acquistato dal Parma, nella quale aveva militato fino al 2007, con due prestiti in questo periodo tra Sampdoria e Lecce. Durante questi anni ha vinto una Supercoppa Italiana nel 1999 ed una Coppa Italia nel 2002 per poi vestire per due stagioni la maglia del Modena e tornare in patria nel 2009, concludendo la sua carriera con tre stagioni nelle fila nel Deportivo Cùcuta.