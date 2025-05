Dall’Inter alla Roma: Ranieri ha scelto il nuovo allenatore | Il nuovo ciclo comincia col botto

Ranieri ha finalmnte deciso chi sarà il suo successore sulla panchina giallorossa: il nuovo allenatore è pronto ad arrivare dall’Inter

Con la straordinaria vittoria per 0-1 a San Siro contro i Campioni d’Italia, la Roma sale a quota 18 risultati utili consecutivi. Un bottino straordinario, che la rende, insieme al Barcellona, l’unica squadra ad esser ancora imbattuta nel 2025 nei top 5 campionati europei.

Questa impresa, perchè non può esser definita in altro modo dato il travagliatissimo inizio di stagione, ha un solo nome e cognome: Claudio Ranieri. E’ grazie a quest’uomo, tornato dal ritiro per la sua squadra del cuore, che i giallorossi hanno scalato prepotentemente la classifica.

D’altronde non ci si aspettava diversamente, il suo curriculum parla da sè. Allo stesso tempo però nessuno avrebbe immaginato che a poche giornate dalla fine i Lupi stessero lottando per agguantare la qualificazione alla prossima edizione di Champions League.

Sono tante le concorrenti ed è davvero complicato raggiungerla ma la squadra ci crede. Il mister però rimane sempre coi piedi per terra: “Ma io continuo a pensare solo alla prossima partita, non voglio fare promesse. Stiamo dando tutti noi stessi, ma non scommetto un euro sulla Roma. Ma perché non scommetto mai… (e ride, ndr)”.

Addio a fine stagione

Come ha sempre ribadito durante tutto l’anno, a fine stagione lascerà la Roma. La proprietà statunitense ha provata in tutti i modi a farlo rimanere, addirittura gli ha offerto uno stipendio monstre da allenatore più pagato in Serie A, ma continua a rimanere saldo ai suoi ideali ed ai suoi principi.

Anche se non sarà presente nel futuro del club, i Friedkin vogliono che sia lui ad indirizzarlo. Ecco perchè gli hanno lasciato l’ardua scelta di decidere chi sarà il prossimo allenatore, con tanti candidati ed un nuovo nome che ha scalato le gerarchie.

Il successore

Ci saranno tanti profili disponibili sulla piazza, tra cui proprio un ex calciatore giallorosso, pronto a fare il salto di qualità. Si tratta di Cristian Chivu, che dopo svariati anni alla guida della Primavera dell’Inter è entrato nel mondo dei grandi subentrando a Fabio Pecchia come nuovo tecnico del Parma.

Grazie al rumeno e alle sue idee di gioco innovative, i crociati raggiungeranno l’obiettivo salvezza. Un risultato che è valso la scrittura del suo nome sul taccuino della Roma, alla ricerca di un valido allenatore per la prossima stagione. Il tutto si deciderà al termine delle 38 giornate, con la scelta che sarà influenzata in base a quale posizione si occuperà nel tabellone ma una cosa è certa: Chivu è un serissimo candidato per la panchina.