Milan, l’attaccante arriva dalla Fiorentina: è il pupillo del nuovo ds | Clausola pagata entro maggio

A fine stagione eserciteranno la clausola e lo porteranno a Milano: i rossoneri pronti ad accogliere l’attaccante della Fiorentina

Il Milan sta già iniziando a programmare il suo futuro, lavorando sul mercato. D’altronde è il piano di ogni società farlo in questo periodo dell’anno ma i rossoneri sono estremamente determinati per riscattarsi dalla stagione attualmente in corso.

Si tratta di una delle annate più travagliate della loro storia. Sono attualmente noni in campionato, rischiando di non qualificarsi per nessuna competizione europea, sono usciti ai playoff di Champions League ma hanno vinto la Supercoppa Italiana e sono in finale di Coppa Italia.

Alti e bassi continui del Diavolo, la cui causa è ancora ignota. Sembra un paradosso ma è la pura realtà: i rossoneri potrebbero vincere due trofei nonostante il rendimento altalenante, un evento che non accadeva dalla stagione 2007/2008.

Una squadra 7 volte Campione d’Europa merita però di lottare in ogni competizione. Ecco perchè i dirigenti sono già attivi in chiave calciomercato, con l’obiettivo di aumentare la rosa sia quantitativamente che qualitativamente e riconquistare la fiducia dei propri tifosi.

Rinnovi e mercato

Oltre a rinnovare i loro top player, con Reijnders già annunciato e le trattaive in corso di Pulisic, Theo e Maignan, sarà avviata una vera e propria rivoluzione. Manca pochissimo per l’annuncio del nuovo DS, che avrà carta bianca per rimodellare totalmente la rosa.

Ovviamente il tutto dipenderà dal nuovo allenatore che arriverà, data l’oramai certa partenza di Sérgio Conceição, e quale modulo verrà utilizzato. A prescindere da ciò è però sicuro che il Milan affonderà il colpo sull’attaccante della Fiorentina, provando ad esercitare la sua clausola rescissoria.

Riscatto in corso

Si tratta di Riccardo Sottil, arrivato nel calciomercato invernale insieme a Joao Felix, Kyle Walker, Warren Bondo e Santiago Gimenez. L’esterno è molto stimato nel club rossonero, tant’è che starebbero pensando di farlo rimanere e di cedere Samuel Chukwueze, che non ha mai rispettato le aspettative createsi sul suo conto.

Il classe 1999 ha sempre fatto bene quando è stato chiamato in causa. Oltretutto è quel tipo di calciatore che piace a qualunque tecnico, data la sua estrema duttilità. Può ricoprire più ruoli, nello specifico su entrambi i lati sia da esterno d’attacco che di centrocampo, in base al momento della gara. Il suo costo si aggirerebbe sugli 11 milioni di euro secondo accordi ma con molte probabilità il club lombardo chiederà una sconto alla Viola, così da avere più budget a disposizione da investire nella prossima finestra di mercato.