Dal Milan alla Nazionale: è lui il nuovo c.t. | Annuncio ufficiale al centro sportivo

L’annuncio ufficiale dell’approdo in panchina del tecnico è arrivato nelle ultime ore: dal Milan firma per la Nazionale

Sta per concludersi la stagione, siamo oramai agli sgoccioli. Tra i club ancora in lotta per un trofeo c’è il Milan di Sérgio Conceição, che nonostante la travagliatissima stagione che sta vivendo ha raggiunto la finale di Coppa Italia.

La partita si disputerà il 14 Maggio allo Stadio Olimpico di Roma. Affronterà uno dei clienti più difficili di quest’annata, il Bologna di Vincenzo Italiano, che contro tutti i pronostici è riuscito a confermare e migliorare il rendimento avuto con Thiago Motta nonostante le partenze di alcuni elementi cruciali in estate.

Per i rossoneri, questa vittoria rappresenterebbe molteplici benifici. Non significherebbe solamente vincere la coppa dopo 23 anni e chiudere con due trofei, situazione che non accadeva da 17 anni, ma implicherebbe anche qualificarsi per l’Europa League.

Il loro rendimento totalmente incostante ha fatto sì che attualmente occupassero la nona posizione in classifica. Per loro dunque, a meno di sorprese, sarà impossibile centrare l’Europa, motivo per cui questa gara delinea l’unica possibilità a loro disposizione.

Rivoluzione in arrivo

A prescindere da come terminerà la stagione, con i tifosi del Diavolo che si augurano nel miglior modo possibile, il club in estate sarà soggetto ad una rivoluzione. Quest’ultima comporterà nuovi calciatori in rosa ma soprattutto l’arrivo di un nuovo tecnico che prenda il posto del portoghese.

Si vocifera che l’ex Porto vada via, che vinca o meno la Coppa Italia. Se la perderà verrà esonerato dalla società, altrimenti rassegnerà le sue dimissioni in caso di vittoria. Non è ancora chiaro chi verrà dato i tanti nomi sul taccuino, nè tantomeno dove andrà Conceição, il cui obiettivo iniziale era di rimanere a Milano per almeno un anno e mezzo.

Annuncio ufficiale

Sarà lui stesso a definire quale sarà la sua prossima avventura. Non è nemmeno escluso che dopo un’annata del genere, piena di pressioni e dove è stato continuamente messo in discussione, decida di prendersi uno stop per ricaricare le batterie.

Nel mentre, è arrivato l’annuncio ufficiale che ha visto Lopetegui, vicinissimo sia in estate che in inverno ad approdare dai rossoneri, firmare per una Nazionale. Lui stesso rilasciò una intervista dove espresse la sua piena felicità per essere stato accostato ad un club storico come il Milan. Ad oggi, dopo esser stato esonerato dal West Ham i primi di Gennaio, è ripartito dal Qatar, la sua prima panchina internazionale in carriera.